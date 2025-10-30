王子「范姜頭上拿綠帽」2022舊照被挖 網瘋狂朝聖：早就埋下伏筆

王子2022年在范姜彥豐頭上拿著綠帽的畫面被挖出，網友瘋狂朝聖。翻攝IG＠meigo.c



男星范姜彥豐昨（10/29）在社群發布影片，指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），導致3年婚姻破裂。網友事後翻出粿粿跟王子在社群上曖昧互動的跡象，其中一張3年前聖誕節的合照，被認為根本是「神預言」，紛紛前往朝聖。

這張合照的時間是在2022年12月26日，粿粿在IG分享與范姜彥豐、王子、胡釋安、吳心緹、房思瑜等人慶祝聖誕節交換禮物的畫面。其中，王子手拿一頂綠色毛帽站在聖誕樹旁，范姜彥豐和粿粿就坐在前方。

粿粿貼文寫道：「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯⸜(⌯'֊'⌯ )⸝♡ 話說今年都與懲罰擦肩而過，好險。不然會太漂亮吧哈哈哈，還好都交給顏值擔當。」

隨著婚變風暴延燒，這張王子替范姜「戴綠帽」的畫面被翻出，網友紛紛留言朝聖「我只看到王子手上的綠帽」、「綠帽準備好囉」、「原來早已埋下伏筆」、「送綠帽這是故意的嗎？」、「朝聖」。

