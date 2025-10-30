王子「被摸大腿」爆曖昧人妻簡廷芮！網憂王品皓也翻車：最大煙霧彈

娛樂中心／台北報導

范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，粿粿就坐在旁邊，猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。而當時在現場的王品皓也備受關注，還有網友猜測：「該不會王品皓、簡廷芮也一對吧。」讓其他網友忍不住替王品皓憂心表示：「千萬別翻車了。」

王品皓(右起)、王子、簡廷芮、粿粿在美國搭摩天輪。（圖／翻攝自Youtube）

王子遭爆偷吃粿粿新聞曝光後，兩人過去出遊互動影片紛紛被挖出，其中一段兩人跟簡廷芮在美國搭摩天輪，網友發現簡廷芮的手放在王子腿上，身上穿的還是王子的外套。還有人翻出王子跟簡廷芮在社群上的曖昧對話，簡廷芮說：「喜歡海」，王子接話說：「我以為喜歡我…」，簡廷芮又回：「只可能喜歡你….後面的海。」如今對照王子粿粿新聞，兩人互動不免引人聯想。

而隨著出軌風波浮上檯面，還有網友發現范姜彥豐已經取消王品澔、簡廷芮追蹤，胡適安、晏柔中等人則還留著。對此王品澔經紀公司昨也做出回應：「品澔完全不知情，去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」如今簡廷芮跟王子又被挖出曖昧互動，甚至還有網友猜測簡廷芮跟王品皓會不會也是一對？但也有網友認為感覺王品皓只是煙霧彈，「畢竟放一個王品皓進去，大家才看不出來有問題。」

