王子「贏了夫人又逃兵」！中國粉絲怒退上海演唱會門票

男星范姜彥豐昨天（29日）上傳影片，發出毀滅式報料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），且手上握有兩人出軌的鐵證，引發各界熱烈討論，儘管王子發文道歉，仍有大批網友挖出粿粿、王子過去的許多互動早已透露出軌訊息，痛批王子失德，還酸他「贏了夫人又逃兵」，這起事件就連中國網友也看不下去，王子原本今年11月上海舉辦的演唱會，出現大量退票潮，大批中國網友怒喊「退票！」。





王子預計11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦演唱會，因出軌事件引發退票潮。（圖／翻攝自微博）

王子預計11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦演唱會，票價從699人民幣（約台幣3019元）到最貴1299人民幣（約台幣5612元），這次爆出王子與已婚的粿粿婚外情後，中國網友對於涉違法劣跡藝人、涉及違反道德操守的公眾人物相當反感，陸續出現抵制潮，有網友發文表示「今天爆出來這個事情會不會影響下個月上海音樂會呀？大麥（售票平台）會不會主動退票啊」、「我還去問了，壓根不讓我退」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「還是別來了」、「希望不要開，主動退款，還想圈我們內地的錢」，仍有網友認為還是有死忠粉絲支持「應該還會開（演唱會），畢竟有的粉絲還會覺得：哥哥只剩我們了」。





范姜彥豐（左）毀滅式爆料，王子（右）、粿粿（中）之間的不倫戀情掀起熱議。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

范姜彥豐在社群平台上傳9分鐘影片控訴，當中指控粿粿和王子之間在結婚的過程中發現不尋常之處，果真過沒多久看見了2人與王子明確的出軌證據，「回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人」，直到某天范姜彥豐趁著孩子不在身邊和粿粿攤牌，並且給予她解釋的機會，希望她能夠誠心地認錯，「結果，她從頭否認到底，甚至是對天發誓說她沒有任何對於婚姻不忠的行為。而且她不知道的是，我已經看過證據。那一刻，我徹底地看清了這個人，交往6年、結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下」。

