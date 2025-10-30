王子「這舉動」引熱議！ 網猜「有一刀斃命的證據」：不先認輸會死的更難看

針對范姜彥豐的爆料，王子坦承「超過朋友界線」。（翻攝粿粿IG）

范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入自己與粿粿婚姻導的火線。當事件爆發後，王子隨後發出聲明稱，「超過了朋友間應有的界線」，此番舉動也讓網友嘲諷，「現在搞到這種場面，有沒有粿粿現在在想啥的卦」，民眾也分析，王子此舉是「知道不先跳出來認輸會死的更難看」。

范姜彥豐昨天透過影片和貼文，指控妻子粿粿在今年初和王子一行人到美國旅遊後回來態度就改變了，他更親口證實「看過太太和王子邱勝翊明確的出軌證據」。

沒想到王子隨後也發出道歉聲明承認「超過了朋友間應有的界線」，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。此番舉動也引起網友討論，有人在PTT上發文說，就正常來說，應該都是先裝死然後雙方套好話，再回應都是無辜被誤會，總之就是要能拖就拖，「結果粿粿本來想先懸在那沒承認也沒否認，王子就直接爆了」。

「阿好啦，現在搞到這種場面」，網友嘲諷說，「有沒有粿粿現在在想啥的卦，老實說我現在更想看另外拉出來的幾條支線」。其他人則分析，「怕被擠牙膏吧，直接認錯，止血比較快」「在王子立場看很合理，爽完當然要閃啦」「男方一定有一刀斃命的證據」「敢攤牌就是有證據了」。

