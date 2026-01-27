王子「陷粿粿不倫戀」3個月現身尾牙 喜鵲娛樂沒有丟下他！

王子現身公司尾牙。翻攝王子 邱勝翊臉書、Instagram @taiyomusic

男星王子（邱勝翊）自 2025 年底爆發與藝人粿粿（江瑋琳）的不倫戀風波後，演藝事業陷入全面停擺，形象遭受毀滅性打擊。在消失於大眾視線約 3 個月後，日前因同門歌手金泰佑在社群平台分享的動態，意外讓王子的最新近況曝光。

王子爆醜聞後，工作停擺。攝影組

金泰佑IG限動洩蹤跡 王子低調現身喜鵲尾牙

歌手金泰佑於 26 日晚間在 Instagram 限時動態中，分享了參加經紀公司「喜鵲娛樂」年度尾牙的盛況。影片中除了拍下老闆 Summer（林有慧）與蕭敬騰在台上說話的畫面外，鏡頭在環顧全場賓客時，意外捕捉到久未露面的王子正坐在圓桌前。

廣告 廣告

畫面中的王子穿著白色連帽衛衣搭配黑色外套，打扮低調且神情淡然。儘管目前仍處於停工自省期，但他依然出席公司內部的年度重要聚會，這也證實了雖然外界傳言不斷，但經紀公司「喜鵲娛樂」在艱難時刻並未丟下他，雙方仍維持著深厚的關係。

金泰佑限時動態拍到王子。翻攝Instagram @taiyomusic

維基百科一度遭改「已解約」 經紀公司以行動破除切割謠言

回顧醜聞爆發初期，王子的處境極其尷尬。當時因經紀公司宣布全面停工，引發外界聯想是否即將遭到切割；更有眼尖網友發現，維基百科上喜鵲娛樂的資料欄位曾遭到惡意修改，將王子歸類在「已解約」藝人名單中，一度引發粉絲恐慌。

雖然當時經紀公司強調，停工是為了讓藝人反省並處理後續法律問題，並非外界所說的放棄藝人，但維基百科的烏龍修改仍讓「被解約」的傳聞甚囂塵上。如今王子現身公司尾牙，等同於以實際行動粉碎了當時的切割謠言，顯示公司與他依然站在同一陣線。

捲入不倫戀重創形象 演藝工作全面停擺

這場震驚演藝圈的風波始於 2025 年 10 月底，王子遭范姜彥豐指控介入婚姻。隨後王子於 11 月 3 日透過道歉聲明坦承，在陪伴藝人粿粿處理事務時，因「過度關心」而有越界行為，經紀公司也隨即宣布無限期停工。

此事件不僅讓王子的偶像形象跌入谷底，原本備受期待的「Lollipop棒棒堂」合體復出計畫也因此受阻。外界普遍認為，身為公眾人物卻捲入他人婚姻，對其事業造成了難以抹滅的傷害。

承擔沉重父債 賠償與復出仍是未知數

據了解，王子除了面臨形象危機，多年來更一直默默承擔著沉重的父債壓力。在處理不倫風波的過程中，面對范姜彥豐提出的賠償要求，王子曾傳出因經濟負擔過重，向對方提出分期付款方案。

目前距離醜聞曝光已過去 3 個月，雖然王子出現在公司尾牙令支持者感到寬慰，但目前尚未有任何正式復出的跡象。對於這名曾紅極一時的偶像而言，如何妥善解決法律賠償問題並重新贏回大眾信任，仍是未來必須面對的嚴峻課題。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平告別式「突現身」罵人：各位醜八怪哭什麼哭 曝「最大遺憾」全場齊吹哨子響起嗶嗶聲

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮

送別曹西平最後一程！龍千玉淚崩「他不想看到我哭」：到現在都覺得像一場夢

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」