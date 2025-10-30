王子《Candy》歌詞暗藏色情「糖粿」掀婚內情網罵爆：也玩太大膽！

娛樂中心／綜合報導

王子公開與粿粿當眾「撒糖」堪稱最大膽危險外遇。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王子（邱勝翊）遭模特兒范姜彥豐開撕與「粿粿婚內出軌」，雖已出面坦承「關係確實超過朋友界線」，不過仍堅稱自己並非第三者。然而，隨著他與粿粿之間的許多細節小互動遭網友挖出，尤其是一句「加一顆糖粿」的留言，與他新歌《Candy》的「香甜」歌詞交錯，被認為暗藏情愫密碼，遭網友輿論罵爆。

范姜彥豐（中）開撕王子與粿粿「婚內出軌」。（圖／翻攝自meigo.c IG）

該首由王子與毛弟（邱宇辰）共同演唱的《Candy》，原是一首節奏性感、氛圍曖昧的流行單曲。歌詞寫道：「妳給的愛再多都不會膩，把妳搬進我心裡，只想要妳 eat me like a candy，最甜的那種 oh，just eat me like a C.A.N.D.Y。」語句挑逗又直白，被王子本人形容為「有點色但是真實」。

王子新歌曲《Candy》被本人認證「有點色但是真實」更暗藏「糖粿」。（圖／翻攝自王子 IG）

然而巧合的是，粿粿曾在IG貼文中使用這首歌作為背景音樂，王子隨即在留言區回覆：「終於配對歌了，加一顆糖粿。」網友解讀這句話既呼應「Candy＝糖果」主題，又巧妙以棒棒堂的「糖」、「粿」雙關暗示兩人關係，等同公開撒糖。

而《Candy》這首歌原本象徵甜蜜與渴望，如今卻成為風暴中心的關鍵符號。從「Candy＝棒棒堂」再到「糖粿＝粿粿」，網友酸：「有夠明目張膽」、「這不是情歌，這是告白！」紛紛怒批：「公開戴范姜綠帽嗎？」、「糖粿好吃嗎」、「遊戲也玩太大膽！」

