王子1年半前早跟粿粿聊色 8留言出土「永遠e起慶到80歲」

王子與粿粿過往曖昧對話遭起底，網友直呼「一切早有跡可循。」（翻攝網路）

王子讓粿粿爆出婚內出軌風波，3年丈夫范姜彥豐公開指控他戴綠帽。隨著外界追查，兩人之間的「8段曖昧對話」也被起底，內容露骨又親暱，最早可追溯至1年半前，早已越過普通朋友界線。

例如兩人互動中不乏曖昧語氣，如粿粿留言「Papapa」，王子回「對啪啪啪情有獨鍾？」另有她調侃「王子勾勾華X爾那天穿內衣跳」，王子則回「傻眼，妳比較適合。」

此外，王子曾PO文標註粿粿：「有一天特別開心，我就不說哪天了。」范姜彥豐立刻留言：「請出來解釋清楚。」粿粿甜回：「是每天吧。」兩人還互喊「永遠e起（一起）慶到80歲」，王子笑回：「傻眼，是44年。」

廣告 廣告

不僅如此，王子去年回顧貼文再放粿粿照，寫下「謝謝你們成為我生命的那道光」，網友驚呼「一切早有跡可循」，認為兩人關係曖昧早已在「友人」的掩護下浮上檯面。

更多鏡週刊報導

王子劈撩粿粿、簡廷芮 網酸：對人妻特別有興趣？

王子爆偷吃粿粿！廠商一日店長緊急換人 工作沒了

王子再爆「外套傳情」粿粿 簡廷芮竟摸上他腿