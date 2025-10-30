王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡

王子介入粿粿跟范姜彥豐的婚變，對外工作目前全數取消。（圖／小娛樂）

王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。

范姜彥豐發聲怒控老婆粿粿出軌好友王子。（圖／中天綜合台提供）

王子的《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會》從8月起在廣州展開，邀請到昔日團員阿緯、「黑澀會美眉」丫頭助陣，11月16日將前進上海，他介入粿粿的感情一事曝光後，許多中國大陸粉絲喊出「退票」、「別來了」，主辦單位也在下午宣布該演出取消。另外，本周六11月1日王子原本預計要出席某品牌的一日店長，活動也緊急喊卡，對外工作目前全面停擺。

廣告 廣告

王子上海音樂會宣布取消退票。（圖／翻攝微博）

而王子針對捲入范姜彥豐跟粿粿婚變事件，在29日也發出聲明：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤沒有藉口」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導