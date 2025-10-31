王子18年前被屈中恆警告：偷吃擦乾淨！今成小王神預言
娛樂中心／綜合報導
中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子的社群也接連被網友們灌爆、洗版，更是有網友挖出王子當年剛出道時，上綜藝節目被主持人屈中恆提醒「在外面偷吃擦乾淨」的片段，瞬間吸引超過1.4萬人網友按讚，笑喊「一定有耳聞才會這樣說」、「前輩講的話要聽」。
范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）
1名網友在Threads發文，貼出過去王子剛從棒棒堂男孩出道時，上節目《國光幫幫忙》的片段，當時屈中恆表示自己女兒的偶像就是王子，一旁的孫鵬則開玩笑問「有沒有什麼要交代的？如果真的在一起」，屈中恆則逗趣表示「這個…最好…在外面偷吃擦乾淨」，讓現場笑聲連連。
屈中恆提醒王子「在外面偷吃擦乾淨」，如今成了神預言。（圖／翻攝Youtube頻道《國光幫幫忙》）
眼看早在18年前，屈中恆隨口開的一句玩笑話真的成真，該片段瞬間吸引超過1.4萬人網友朝聖，直喊「網友真的各種神通廣大，一出事什麼影片都可以找出來了」、「很多節目神暗示，現在回過頭來都好精彩」、「屈哥先知啊」、「學不會的人還是學不會，現在被抓包了」、「不聽老人言，吃虧在眼前」、「不聽前輩的建言，出事了吧」、「又是一位神預言」、「一定有耳聞才會這樣說」、「前輩講的話要聽」。
大多網友都針對王子當年的造型，感到相當困惑。（圖／翻攝Youtube頻道《國光幫幫忙》）
值得一提的是，留言區大多網友都針對王子當年的造型，感到相當困惑，「以為馬糞海膽黏在頭上」、「我相信這個髮型不會流行回來」、「髮量很像啦啦隊手上那顆球」、「那個什麼隆美窗簾頭？」、「當年一堆屁孩都留這種拔辣頭，現在證實屁孩到最後還是屁孩」、「他早年的造型還蠻殺馬特的」。
原文出處：王子18年前被屈中恆警告「在外偷吃擦乾淨點」！今預言成真網秒懂：一定有耳聞
