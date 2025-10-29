王子2月才和席惟倫同遊日本！3月美國行就搭上粿粿 時間線曝光
男星范姜彥豐今（29日）控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，王子隨後承認，和粿粿「超過朋友界線」，但粿粿火速發反擊強調指控「與事實不符」。王子一直以來桃花不斷，和席惟倫2023年傳出曖昧情，始終沒有承認，今年2月兩人又被直擊和毛弟、一名女子同遊日本，當時看起來就像是雙對約會，沒想到才短短1個月時間，王子就搭上粿粿。
據《ETtoday星光雲》報導，王子、毛弟、席惟倫和另一名女性在今年2月21、22日被目擊，他們現身日本新潟縣苗場王子大飯店，當時正在餐廳用餐。對此，席惟倫經紀人也回應，公司不過問藝人私生活。
然而王子和粿粿等朋友是在3月底前往美國旅遊，據范姜彥豐所說，粿粿在這次旅行回台後，突然表明需要更多個人空間和朋友相處，不希望范姜彥豐跟著，這段時間幾乎都是和「王子幫」朋友們待在一起，她甚至開始不報備，從晚歸到最後乾脆不回家，讓他措手不及，還一度看粿粿臉色，希望能夠挽回婚姻，無奈最後發現粿粿和王子出軌的證據，才讓他徹底看清。
而席惟倫和王子的關係正好在4月默默告吹，王子2位女伴的時間接得非常緊，范姜彥豐也在影片中提到：「身邊知情的幫你們隱瞞、不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」他今年初才和這群朋友一起去日本滑雪，美國行卻被排除在外，有網友發現，范姜彥豐已經取消王品澔、簡廷芮追蹤，胡適安、晏柔中和席惟倫等人都還留著。
