王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽

王子生日文被網友翻出，找尋他與粿粿不倫戀的蛛絲馬跡。（圖／翻攝IG／prince_pstar）

男星范姜彥豐29日在社群平台投下一顆震撼彈，控訴結婚3年的妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌。事件延燒至今，網友們也化身柯南，開始回顧兩人過往社群動態，意外發現王子4月生日時的一篇貼文中，竟悄悄藏有與粿粿的「雙人定情照」，紛紛驚呼：「早就埋下伏筆！」

王子於4月14日生日隔天在IG發文，當時曬出17張生活照與旅遊照。起初多為朋友聚會與慶生活動，粿粿與范姜彥豐夫妻倆當時也曾一同現身。但網友發現，藏在第13張照片格外引人注意，畫面中是王子與粿粿並肩而站、面向夕陽的背影，畫面唯美卻也成為外界「出軌線索」之一。

該張照片也被認為是兩人美國行的紀錄，對照范姜彥豐影片中提及「從美國回來後一切都變了」的時間點，讓不少網友懷疑兩人關係早已在當時暗中發展。

照片曝光後，網友湧入王子貼文留言朝聖：「第13張太明目張膽了吧」、「有人還敢偷藏合照啊」」、「這不是伏筆是明示吧」、「居然放進生日文裡太狂了」、「現在看覺得背影刺眼」、「早出軌了還敢發，離譜」。

王子在生日文偷偷放上與粿粿的合照。（圖／翻攝IG／prince_pstar）

目前，王子已為與粿粿越界一事公開道歉；粿粿也發出聲明，表示協商離婚破裂是因為對方開出無法負擔的條件，她將針對事件「完整說明」，並強調自己會負起該負的責任。

