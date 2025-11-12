王子5副業營業額破億卻喊窮？ 知情人士揭背後原因

王子副業經營營業額破億卻喊窮，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。(圖／盧禕祺、羅永銘攝)

王子遭控出軌人妻粿粿，沒想到與范姜彥豐協商過程，只要提到金錢部分，就會頻頻喊窮，明明演藝事業跨足唱片、戲劇、主持三領域，加上旗下有5項副業經營，營業額還破億的他，為何沒外界想像種闊綽，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露王子2015年後，在大陸打響知名度，陸續在當地接到不少戲約，獲邀出席各種活動，據悉收入至少達到千萬，不過，王子並未做好完善的理財規劃，為了彌補小時候家境不好的遺憾，把錢都拿去買名車及奢侈品，加上對親友出手相當大方，像是去青島拍戲時，就招待10位親友到當地旅行，所有費用皆一手包辦，導致口袋空空，幾乎沒有存款。

此外，王子入行多年來，因為父親欠下巨額債務的緣故，常常有黑衣人到活動現場及經紀公司討債，同時還要養活媽媽和收入不多的弟弟邱宇辰，可以說是入不敷出，只能住在昆凌提供的住處，據悉，直到去年才算把父親的債務還得差不多，沒想到又捲入出軌粿粿的風波，得支付給范姜彥豐上百萬的賠償金。

王子捲入出軌粿粿風波後，先是在大陸的演唱會緊急喊卡，目前已經被暫停所有演藝工作，未來能否順利回歸演藝圈，仍是未知數。

