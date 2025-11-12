王子5副業營業額破億卻喊窮？ 知情人士揭背後原因
王子遭控出軌人妻粿粿，沒想到與范姜彥豐協商過程，只要提到金錢部分，就會頻頻喊窮，明明演藝事業跨足唱片、戲劇、主持三領域，加上旗下有5項副業經營，營業額還破億的他，為何沒外界想像種闊綽，據悉是理財觀念不佳，加上父債纏身導致。
根據《鏡週刊》報導，知情人士透露王子2015年後，在大陸打響知名度，陸續在當地接到不少戲約，獲邀出席各種活動，據悉收入至少達到千萬，不過，王子並未做好完善的理財規劃，為了彌補小時候家境不好的遺憾，把錢都拿去買名車及奢侈品，加上對親友出手相當大方，像是去青島拍戲時，就招待10位親友到當地旅行，所有費用皆一手包辦，導致口袋空空，幾乎沒有存款。
此外，王子入行多年來，因為父親欠下巨額債務的緣故，常常有黑衣人到活動現場及經紀公司討債，同時還要養活媽媽和收入不多的弟弟邱宇辰，可以說是入不敷出，只能住在昆凌提供的住處，據悉，直到去年才算把父親的債務還得差不多，沒想到又捲入出軌粿粿的風波，得支付給范姜彥豐上百萬的賠償金。
王子捲入出軌粿粿風波後，先是在大陸的演唱會緊急喊卡，目前已經被暫停所有演藝工作，未來能否順利回歸演藝圈，仍是未知數。
其他人也在看
王子爆把席維倫資源給她！當小王付不出1600萬賠償 粿粿想幫出一半
粿粿與范姜彥豐的婚變風波延續兩週，雙方先後公開影片與聲明，王子（邱勝翊）也二度道歉，事件將進入法律程序。三人私下協商會破局的關鍵原因，疑似是王子始終稱自己付不出錢，粿粿有意共同負擔800萬元賠償金，還將一半身家直接搬到王子住處，讓范姜彥豐難以接受。鏡報 ・ 12 小時前
吳亦凡獄中身亡真相！都美竹親揭他惡行酸「吳籤」 驚人現況曝光
韓團EXO前成員、轉戰中國發展的男星吳亦凡，2021年遭網紅都美竹毀滅式爆料後鋃鐺入獄；近日傳吳亦凡已經在北京監獄內死亡，自稱獄友的網友稱「有傳聞說他被輪姦，滿足不了當地大哥就被殺」，然而，北京官方與司法單位卻始終噤聲。當初揭露吳亦凡犯行的「都美竹」近況曝光，微博現在漲至363萬粉絲追蹤，近期錄製網路節目，大談吳亦凡從「頂流明星」墮落到階下囚的過程。太報 ・ 8 小時前
副業破億卻哭窮！王子財務困境被掀開 粿王事件協商破局揭「口袋空空」真相
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子（邱勝翊）近年轉戰戲劇與多項副業，年初曾高調宣稱與弟弟毛弟經營的五項副業總營業額 […]引新聞 ・ 2 小時前
普通女子孫女舊泰安火車站影片遭鐵道版主公開譴責 反被揭露雙標行為急關留言
YouTube 擁有超過 66 萬訂閱的創作者「孫女」，近日在頻道推出〈冷門車站〉系列最新一集，介紹台中后里「舊泰安車站」的歷史與景觀。影片封面中，她以臥軌姿勢入鏡，並提到「這是全台唯一可以合法 walk 軌的車站」。未料影片上線後，遭鐵道迷社團「鐵道文化之旅」版主鍾明基公開批評「教壞大人小孩、毫無鐵道文化觀念」，他更在個人臉書及擁有 30 多萬成員的社團內連發多篇貼文譴責，試圖帶動風向。Yahoo奇摩社群 ・ 3 小時前
快訊／遭爆婚內曖昧王品澔！簡廷芮發聲回應了
快訊／遭爆婚內曖昧王品澔！簡廷芮發聲回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子副業營業額破億卻哭窮！知情人士曝真相 「口袋幾乎空空」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子近期被指控介入范姜彥豐與粿粿的婚姻，而在王子二度發出的道歉聲明中曾提到，范姜彥豐提出的賠償金額超出自己的負荷，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
爆出三角戀！王子與粿粿美國行返台後變心 「她」遭王子斷崖式分手
（娛樂中心／綜合報導）王子（邱勝翊）與粿粿婚內曖昧事件延燒之際，外界也開始追查這段關係背後的時間線。據知情人士 […]引新聞 ・ 8 小時前
簡廷芮「曖昧對話曝光」？ 老公力挺疑考量2因素
粿粿遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，不僅出軌共同好友王子，疑似兩人在浴室的不雅照，還在網路上瘋傳，先前范姜彥豐不滿好友知情不報，同步取消追蹤相關友人，遭疑是此事件的最大幫兇，沒想到背後還有其他內幕，據悉消息會外洩，也是因為粿粿跟簡廷芮會彼此分享私密的心事。中時新聞網 ・ 1 天前
黃品源22歲正妹女兒「腎臟感染」急送醫 她曝病況：感覺瀕死
歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn），不只長相甜美，更是遺傳爸爸的天賦，目前在美國發展音樂事業。她近日卻突發文透露因「腎臟感染」，治療已超過一週，一度被醫生警告可能會死。而她自己在社群透露當時情況，坦言每天都在痛苦掙扎，「晚上連呼吸都困難，感覺瀕臨死亡」。中時新聞網 ・ 7 小時前
吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
至少將有約241家門市停業 溫蒂漢堡整頓美國經營策略
美國知名速食品牌溫蒂漢堡（Wendy's）正面臨業績低迷與消費支出下滑的雙重壓力，宣布將在明年關閉數百家美國門市，作為整頓國內營運、重振銷售的重大行動之一。這家離開台灣市場數十年的速食業巨頭，如今在美國本土的經營策略出現明顯轉向。臨時執行長肯．庫克（Ken Cook）於11月7日的財報電話會議上指出，公司計畫明年關閉「中個位數百分比」的美國門市，約占全美......風傳媒 ・ 1 小時前
吳亦凡獄中身亡？多版本死因瘋傳 都美竹「當年送他淪階下囚」現況曝！節目再揭往事
韓團EXO前成員吳亦凡自4年前（2021）遭網紅都美竹爆料後入獄，至今已服刑近4年。近日網路瘋傳他在北京監獄內死亡，甚至出現「暴力事件」與「絕食身亡」等多種版本，但截至目前，北京官方與司法單位均未作出任何回應，消息真實性仍待查證。而當初揭露吳亦凡性侵事件的都美竹近況也曝光，她也在近日於節目上大談有關吳的往事。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
鄧麗欣首度回應王子偷情事件！前男友爆不倫 她一句話回應超高冷
據《香港01》報導，鄧麗欣舉行首場個人畫展〈Step into the Secret Garden〉開幕儀式，展出超過20幅畫作，風格橫跨人像、流體畫等，展現她疫情期間的創作成果。她表示，這次展覽不僅是長年夢想的實現，也讓她有如重新出道般的感覺。面對近日舊愛王子捲入婚外情爭議，鄧麗欣也...CTWANT ・ 1 小時前
王子爆狠甩席惟倫轉談不倫戀 粿粿護愛出800萬代償回應了！
【緯來新聞網】前啦啦隊成員粿粿與藝人王子（本名邱勝翊）捲入婚外情風波，事件被丈夫范姜彥豐揭露後在網路緯來新聞網 ・ 8 小時前
黃品源22歲正妹女兒在美國病倒！「腎臟感染住院」超驚悚病況曝光
資深歌手黃品源的22歲女兒黃懷萱（Edelyn）近日在美國發展，她日前自爆因為腎臟感染，治療超過一個禮拜，病情一度惡化到連醫生都警告她「妳可能會死」，最後被送進急診室，一直到10日晚上才出院。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
簡廷芮爆曖昧王品澔！老公在IG「僅出現3次」鄉民看哭：王子次數比他多
藝人粿粿遭到老公范姜彥豐爆出不倫王子，美國之旅的另一對藝人簡廷芮與王品澔互動頻繁，質疑兩人關係不單純。對此，簡廷芮的丈夫賴冠儒在社群上發文力挺妻子，強調「兩人一直都很好」，態度冷靜卻引發網友一片心疼，有網友整理出簡廷芮的版面，36篇的貼文只有3篇老公出現，其他都是跟王子等人的照片。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿搬錢救王子3／王子成小王「事業、感情全成爛帳」 親出席協商低姿態
在失去所有工作後的王子，經濟勢必陷入困頓，也就是他在事件曝光前極力避免的情況，據悉，當時他在與范姜彥豐協商時，態度相當誠懇，每次都是親自出席，並擺出道歉姿態，多方皆認可他放軟的心意，罕見堪稱是個「有口皆碑的小王」。另有一說，王子與粿粿也已暫無聯絡，傳出黯然分手。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字
繼粿粿與王子（邱勝翊）爆出偷情後，同遊美國的簡廷芮與王品澔也被指是出軌另一對，簡廷芮與老公賴冠儒雙雙發聲否認，表示要捍衛家庭，而爆出妻子粿粿外遇的范姜彥豐疑似開嗆，在IG便利貼上發聲：「說謊姐妹組。」雖沒指名道姓，但時機點相當耐人尋味。鏡報 ・ 9 小時前
吳宗憲公開預言「粿粿、王子難翻身」！分析內幕：女方淨身出戶
「綜藝天王」吳宗憲今（12）日以嘉賓身分登上中天綜藝節目《綜藝OK啦》，跟羅志祥、何美同台受訪。日前范姜彥豐在社群踢爆老婆粿粿與王子邱勝翊有不當的男女關係，事後談判破局，三方已走上法院。吳宗憲今針對此事，表示自己看多了，「不知道我是否有看到未來的能力，以後法院判決大約會是1200萬，有部分可以分期付款，這種東西是有行情的，不要掙扎了，男生會賠500萬，女生賠700萬，房子已經出了4、500萬，那就是給男方，淨身出戶」。中時新聞網 ・ 6 小時前
金秀賢再反擊！否認與金賽綸未成年交往 怒斥：上千張照片根本不存在
韓國男星金秀賢今年3月遭已故女星金賽綸遺屬爆料，指他與金賽綸在對方未成年時期便開始交往、長達6年。對此，金秀賢方多次澄清，強調雙方是在金賽綸成年後才發展關係。今（12）日，金秀賢的法律代理人再度發聲，嚴正駁斥「上千張照片」說法，強調「那樣的東西根本不可能存在」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前