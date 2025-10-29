王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 偷吃被抓急刪文 網轟：作賊心虛
娛樂中心／綜合報導
藝人粿粿曾擔任過中信兄弟啦啦隊的成員，在綜藝《全明星運動會》中擔任紅隊的經理打開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，沒想到范姜彥豐今（29日）控訴粿粿婚內出軌王子。王子也被挖出去年在IG上傳一段滑雪影片，粿粿看到後留言「Papapa」，結果王子回應「對啪啪啪情有獨鐘？」稍早王子被抓到悄悄刪文，遭網友批評「作賊心虛」。
王子今天發文道歉承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。王子過去和粿粿在社群的互動也遭放大檢視，包括他去年在IG上傳滑雪影片，並寫下「第一天就轉圈圈，後面會有什麼呢？」粿粿留言「papapa」，王子則回「對啪啪啪情有獨鍾？」當時的范姜彥豐則留言「跳台360度」。消息一出後，王子稍早也被抓到悄悄刪文，遭網友批評是「作賊心虛」。
針對范姜彥豐控訴劈腿對象就是王子，粿粿則回應，謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。
