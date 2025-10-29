王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 偷吃被抓急刪文 網轟：作賊心虛

娛樂中心／綜合報導

王子曾在IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」如今被抓到悄悄刪文，遭網友批評「作賊心虛」。（圖／翻攝自粿粿IG）

藝人粿粿曾擔任過中信兄弟啦啦隊的成員，在綜藝《全明星運動會》中擔任紅隊的經理打開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，沒想到范姜彥豐今（29日）控訴粿粿婚內出軌王子。王子也被挖出去年在IG上傳一段滑雪影片，粿粿看到後留言「Papapa」，結果王子回應「對啪啪啪情有獨鐘？」稍早王子被抓到悄悄刪文，遭網友批評「作賊心虛」。

粿粿2022年結婚，沒想到范姜彥豐（左圖）今控訴她婚內出軌王子（右圖右）。

王子今天發文道歉承認，和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。王子過去和粿粿在社群的互動也遭放大檢視，包括他去年在IG上傳滑雪影片，並寫下「第一天就轉圈圈，後面會有什麼呢？」粿粿留言「papapa」，王子則回「對啪啪啪情有獨鍾？」當時的范姜彥豐則留言「跳台360度」。消息一出後，王子稍早也被抓到悄悄刪文，遭網友批評是「作賊心虛」。

廣告 廣告

王子曾在IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」如今被抓到悄悄刪文，遭網友批評「作賊心虛」。（圖／翻攝自王子IG）

針對范姜彥豐控訴劈腿對象就是王子，粿粿則回應，謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

更多三立新聞網報導

周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大

范姜彥豐恐向粿粿「求償3000萬！」傳找徵信社 離婚談判內容走漏

網紅林世偉認了「前男友是台積電主管！」曬昔日62公斤嫩照：我也曾瘦過

驚人！日本拍一部AV製作費多少錢？ 「真實預算數字」網全嚇壞

