王子IG慶生文第13張圖有玄機 「偷渡」粿粿美國定情照 網抓包同步刪文滅跡

王子慶生貼文被網友翻出僅有的兩人合照竟是他與粿粿在美國看夕陽的照片。翻攝＠meigo.c ig

男星范姜彥豐無預警在社群媒體發布影片，公開指控妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），並點名妻子「道德淪喪」。這起婚變風波立刻引爆網路，更有眼尖網友發現，王子4月的慶生貼文早已「偷藏玄機」，一張他與粿粿的雙人背影合照被視為婚外情的「定情合照」。

范姜彥豐控訴，妻子粿粿自從年初與王子一行人自美國旅遊歸來後，態度就變得十分冷淡，開始頻繁早出晚歸，范姜彥豐聲稱手上有兩人不軌的「關鍵證據」，其中包含「夜宿王子家」的照片。甚至有徵信業者出面保證范姜彥豐手上握有「鐵證」，要粉絲不用怕相信錯人。

隨著事件發酵，有網友發現，王子今年4月的生日慶祝貼文，當時王子和一群人慶生，范姜彥豐與粿粿夫婦也有出席，不管照片或影片，都是一群人為王子慶生或是王子獨照，唯獨的兩人合照，是王子與粿粿在美國旅遊時，面向夕陽的雙人背影合照，被網友抓包這張「定情之旅」的合照，竟被默默偷渡在慶生文中。

王子與粿粿美國行照片，藏在王子慶生貼文當中，是唯一的兩人合照。翻攝＠prince_pstar ig

網友紛紛表示：「原來圖 13 早已埋下伏筆」、「第 13 張太明目張膽了吧」、「朝聖定情照」。此外，有敏銳的網友比對社群貼文數量，發現王子和粿粿的貼文數量在新聞爆發後都有微幅減少，王子原有4357則貼文，但至截稿前，他刪了4則貼文，目前剩4353則貼文。至於粿粿則是從本來1354則貼文，刪了3篇，現在剩1351則貼文。 而粿粿的IG追蹤人數，從原本事發前的57.1萬增加了1.5萬變成58.6萬。王子的IG追蹤人數原本為 81.3 萬，目前為81.7萬。范姜彥豐IG追蹤人數約 14.3萬，現為25.3萬，對於粿粿追蹤人數不減反增，許多網友表示，因為怕粿粿鎖IG，所以趕緊追蹤跟上吃瓜列車。

粿粿追蹤人數增加。翻攝＠meigo.c ig

針對連環爆料，粿粿至今仍僅有之前的聲明表示：「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」



