王子IG零邊界感發言曝光…好友簡廷芮也遭殃！

男星王子（邱勝翊）遭范姜彥豐公開控訴介入家庭，消息一出震驚整個娛樂圈，而王子後續也在社群發布聲明，表示與粿粿的關係「超過了朋友間應有的界線」引發熱議。隨著事件風波越演越烈，有網友挖出過去王子也會在社群開撩其他異性友人，更被指控「毫無邊界感」。





王子（圖左）昔日貼文留言區撩簡廷芮「我以為喜歡我」內容曝光。（圖／翻攝自IG＠prince_pstar）

王子（圖右）一行人出遊時，和簡廷芮（圖左）在遊樂設施上互動親密。（圖／翻攝自YT「王子邱勝翊 Prince Chiu」）

男星范姜彥豐昨（29）日上傳9分鐘震撼影片主動掀牌，指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與王子（邱勝翊）有不正當關係。而後有眼尖網友在王子貼文留言區發現，他不只和粿粿對話親密，也時常和女星簡廷芮互動。日前，王子曾PO出1張和海岸風景的合影，內文寫下「最近跟朋友聊到一段情感能長時間維繫，價值觀能相同非常重要，不管是工作的同事、朋友或另一伴，能有一樣的三觀是很美好的事情」，並在文末發問「你們喜歡高山還是海呢？」，好友簡廷芮看到後則回應「喜歡海」，怎料王子竟回覆「我以爲喜歡我」。隨著過往的留言對話曝光，也在各大社群引發大批網友關注與討論。

不少網友看到後一致認為王子「很沒邊界感」。（圖／翻攝自Threads）





不少網友看到對話後紛紛表示「天啊！真的不要到處招惹已婚婦女」、「自戀狂」、「真的是公開出軌欸」、「從以前就一副自以為很帥，是女的都會被他電死的樣子」、「有夠輕浮」、「人妻控」、「這種人竟然還會有粉絲」、「邊界感0」、「救命！他是真的喜歡人妻」。





