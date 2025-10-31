王子IG零邊界感發言曝光…好友簡廷芮也遭殃！
娛樂中心／翁莉婷報導
男星王子（邱勝翊）遭范姜彥豐公開控訴介入家庭，消息一出震驚整個娛樂圈，而王子後續也在社群發布聲明，表示與粿粿的關係「超過了朋友間應有的界線」引發熱議。隨著事件風波越演越烈，有網友挖出過去王子也會在社群開撩其他異性友人，更被指控「毫無邊界感」。
王子（圖左）昔日貼文留言區撩簡廷芮「我以為喜歡我」內容曝光。（圖／翻攝自IG＠prince_pstar）
王子（圖右）一行人出遊時，和簡廷芮（圖左）在遊樂設施上互動親密。（圖／翻攝自YT「王子邱勝翊 Prince Chiu」）
男星范姜彥豐昨（29）日上傳9分鐘震撼影片主動掀牌，指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與王子（邱勝翊）有不正當關係。而後有眼尖網友在王子貼文留言區發現，他不只和粿粿對話親密，也時常和女星簡廷芮互動。日前，王子曾PO出1張和海岸風景的合影，內文寫下「最近跟朋友聊到一段情感能長時間維繫，價值觀能相同非常重要，不管是工作的同事、朋友或另一伴，能有一樣的三觀是很美好的事情」，並在文末發問「你們喜歡高山還是海呢？」，好友簡廷芮看到後則回應「喜歡海」，怎料王子竟回覆「我以爲喜歡我」。隨著過往的留言對話曝光，也在各大社群引發大批網友關注與討論。
不少網友看到後一致認為王子「很沒邊界感」。（圖／翻攝自Threads）
不少網友看到對話後紛紛表示「天啊！真的不要到處招惹已婚婦女」、「自戀狂」、「真的是公開出軌欸」、「從以前就一副自以為很帥，是女的都會被他電死的樣子」、「有夠輕浮」、「人妻控」、「這種人竟然還會有粉絲」、「邊界感0」、「救命！他是真的喜歡人妻」。
原文出處：王子「零邊界感」1句話開撩人妻簡廷芮…慘遭網無情痛批：「有夠輕浮」
更多民視新聞報導
國際音樂節品牌為台北創觀光商機 機場人潮超震撼
吳慷仁消失1月膨脹了？中國路邊攤「吃蟲」露臉了
《好運來-EP222精彩片段》菲常強剋星 姑姪整惡女？
其他人也在看
王子撩人妻簡廷芮「我以為妳喜歡我」網酸：四處點火
「王子」邱勝翊近日被爆與已婚網紅粿粿關係曖昧，他發文道歉，坦承雙方「超過朋友界線」，引發外界議論。沒想到風波未歇，又有網友翻出截圖，質疑王子不只撩粿粿，還曾在IG上對人妻簡廷芮留言調情，掀起新一波罵聲。中時新聞網 ・ 15 小時前
目睹粿粿、王子曖昧對話！晏柔中遭炎上 范姜彥豐發聲了
男星范姜彥豐昨（29日）控訴粿粿（江瑋琳）出軌王子邱勝翊，他在影片中點名「王子幫」，怒指粿粿在和這群朋友去美國之後，回台就對自己態度改變，不滿部分朋友幫忙隱瞞這段不倫關係，引發大批網友湧入王品澔、簡廷芮、晏柔中等人的IG留言質問，對此，范姜彥豐也替晏柔中發聲。鏡報 ・ 20 小時前
和范姜彥豐連洗澡都一起！粿粿昔「1句玩笑」被挖出 網驚呆：一語成讖
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，引發網友們熱議。就有網友翻出之前兩人一起上節目的片段，當時粿粿和范姜彥豐表示，他們不管做什麼事都一起，就連洗澡也不例外，結果下一秒，粿粿馬上開玩笑說，「好像要有一些自己的空間，從今以後我們就分開」，讓網友傻眼直呼「一語成讖！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿遭尪控婚內出軌 王子昔滑雪曖昧留言「睡姿、啪啪啪」被挖
范姜彥豐今（29日）在社群發文，控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息震撼演藝圈。事件爆發後，隨著風波延燒，網友也開始「考古」過往三人互動，發現王子與粿粿早在過去滑雪行期間就頻繁互動，言詞曖昧，引發熱議。不過如今王子疑似悄悄刪除部分貼文與留言，但相關對話截圖仍早已在網上被瘋傳。中時新聞網 ・ 1 天前
不只小S神預言！屈中恆18年前就曾警告王子：在外面偷吃擦乾淨一點
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，過往兩人的一言一行也被挖出，有網友發現，屈中恆曾在節目中警告王子「在外面偷吃擦乾淨點」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿被控出軌王子邱勝翊！《全明星》2選手發聲了 力挺范姜彥豐
范姜彥豐婚變傳聞延燒3個月，今（29）日發聲怒控結婚3年的粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），9分鐘影片炸裂三觀。回顧粿粿與王子緣分，2021年在運動實境節目《全明星運動會》相識並結為好友。如今爆出感情醜聞，《全明星》選手黃沐妍、許得寪（原名許得瑋）也陸續發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早就「友達以上」？王子遭挖與粿粿「曖昧留言」甜喊：糖粿
藝人王子邱勝翊捲入婚外情疑雲，被指與范姜彥豐妻子粿粿有不正當男女關係！網友化身偵探，挖出兩人在社群媒體上的親暱互動，王子曾稱呼對方為「糖粿」，還分享她素顏抱小孩照。王子過去多次訪問時的模糊回應，如今更遭放大檢視。生技公司創辦人也加入戰局，直指王子在擔任品牌代言人時，在3個月內違約接同性質業配，痛批他在感情和工作上都「沒職業道德」！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
王子再爆「外套傳情」粿粿 簡廷芮竟摸上他腿
粿粿被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子，她反擊稱對方說法與事實不符，但王子隨後道歉，坦承在她協議離婚期間「超過朋友界線」，兩人說法明顯對不上。更離奇的是，網友翻出她美國行影片，質疑粿粿竟穿著王子的外套，簡廷芮更被抓包把手放在王子腿上。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
王子爆當小王！范姜彥豐「看到粿粿出軌證據崩潰」出軌時序曝光 成語蕎再驚爆：早聽說
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年，先前傳出婚變遲遲未公開是因「贍養費喬不攏」，但今（29日）范姜彥豐正面對決，公開控婚變主因是粿粿婚內出軌日前才得金鐘獎的「棒棒堂」王子邱勝翊，痛揭被戴綠帽的關鍵時間點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿遭爆「婚內偷吃」！粉絲「暴增1.3萬」網酸這句
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。不過，今日（30）就有眼尖的網友發現，儘管陷入婚外情風波，粿粿與王子兩人的IG粉絲數不減反增。光是粿粿的追蹤數就從原本的57.1萬，一口氣上升到58.4萬，短短時間內增粉約1.3萬人。這現象也讓不少網友忍不住嘲諷：「應該只是為了方便看戲」。民視 ・ 11 小時前
粿粿離婚談判內容疑走漏 范姜彥豐「綠帽小丑」求償恐達3,000萬
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿婚內出軌，老公范姜彥豐自嘲是綠帽小丑，爆出「小王」是王子，如今更被起底離婚談判內容曝光。有網友翻出「徵信執行長」謝智博上節目的片段，他雖未指名，但稱綠帽夫可討到上看3,000萬的賠償。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
蔡瑞雪批「劈腿不可取」 挺范姜彥豐意外掀罵聲
娛樂中心／李汶臻報導男星范姜彥豐29日中午震撼上傳9分鐘爆料影片，指控妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息讓全台網友震驚，儘管粿粿事後發聲槓上范姜，指出對方「說了許多與事實不符的內容」，但王子道歉認了「超過了朋友間應有的界線」，這番話讓眾多網友一面倒心疼范姜彥豐。連「北一女神」蔡瑞雪也不惜自揭傷疤、留言聲援，但意外掀起另一波罵戰，有人質疑蔡瑞雪湊熱鬧，也有人認為該留言另有深意。對於外界質疑，范姜彥豐本人主動回應了。民視 ・ 23 小時前
真當曹氏宗親會？不只粿粿！王子IG狂撩她「我以為喜歡我」 一票人出征
男星范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的妻子粿粿出軌，他拍片泣訴，指出妻子婚內出軌的對象竟是好友王子（邱勝翊），哽咽表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」消息曝光後震撼演藝圈。王子隨後發文道歉，坦承與粿粿的關係「超越朋友界線」，引發輿論熱議。不過，風波並未就此平息，有眼尖的網友發現王子不僅與粿粿互動親密，過去還曾在IG上頻頻對簡廷芮留言調情，質疑他「是不是對人妻情有獨鍾」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子生日藏不住！「夕陽合照+甜蜜對話」全公開
娛樂中心／王靖慈報導男星范姜彥豐在今天（29日）突然指控妻子粿粿（江瑋琳）在婚姻中出軌王子（邱勝翊），他痛苦地說道：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成為了戴著綠帽的小丑。」此消息一經披露，引發了網上的激烈討論，許多熱心的網友立即前往三人的社交媒體尋找蛛絲馬跡，發現粿粿的社交媒體中有很多與王子相關的內容，王子的Instagram也被網友發現，顯示他在今年4月的生日文中有粿粿陪伴。民視 ・ 1 天前
王子偷吃人妻粿粿「扯出陳零九」？前女友呼呼疑暗酸 15字心聲曝光
藝人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，婚後育有1女「小粿醬」，豈料范姜昨（29）日出面踢爆女方婚內出軌，更直指王子（邱勝翊）是他們婚姻的第三者，消息引發全演藝圈關注。網紅呼呼（林芷瑩）過去曾和陳零九愛情長跑10年，無奈最終卻以分手收場，隨著粿粿與范姜那段如同童話般愛情的幻滅，呼呼似乎有所感觸。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子火速認了「過度關心粿粿」！長文1點被律師看破
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有其妻粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，王子在IG上所發出的聲明，讓律師李怡貞看不下去，直言對方「就是在聊色」。民視 ・ 1 天前
中國貴婦花1200萬買「翡翠原石」！打開全是廢物氣炸報警 下場超慘
中國有名女子沉迷於「賭石」，在直播中花了283萬人民幣（大約新台幣1218萬元）買了30塊翡翠原石，豈料收到的都是廉價石頭，聯絡買家竟表示不給退款，氣得報警處理。然而，在警方的協助下，女子將全數費用追討回來，她也贈送錦旗給警察表示感謝。鏡報 ・ 1 天前
粿粿離婚內幕疑遭揭！范姜彥豐可望求償千萬 鐵心離婚原因曝光
男星范姜彥豐今（29日）控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，粿粿隨後火速發聲明反擊，強調對方指控「與事實不符」，然而王子又無預警發布道歉聲明，坦言在得知女方協議離婚期間「超過朋友界線」，有網友發現「徵信執行長」謝智博先前上網路節目，疑似曾講過這段三角關係，甚至直言：「那個女生對老公完全沒尊重可言 。」鏡報 ・ 1 天前
王子道歉認偷吃粿粿！網再挖他曖昧人妻簡廷芮 「關鍵影片對話」曝
粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，有網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，而粿粿就坐在旁邊不知道做何感想，更有人猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前