王宇婕健康亮紅燈！聖誕節前夕緊急開刀 自爆：比想像嚴重

【緯來新聞網】藝人王宇婕出道多年，累積不少戲劇作品，與會計師男友愛情長跑14年，感情甜蜜穩定，然而健康卻出問題，在聖誕節前幾天掛急診動手術，這才讓她意識到嚴重性，索性手術順利完成，才能平安出院和家人團聚過聖誕節。

王宇婕透露在聖誕節前夕動手術，索性已經平安出院。（圖／翻攝自王宇婕 Margaret Wang臉書）

王宇婕25日深夜在臉書發文，坦言今年的聖誕節，對她來說很特別，因為在聖誕節前夕動手術，回憶剛從日本旅遊返台沒幾天，身體感到不舒服，原本一直以為只是胃的問題，就沒有太在意，認為忍一下就過了，萬萬沒想到20日進了急診，當天立刻開刀，才發現事情其實嚴重很多。



有了這次經驗，王宇婕學到一件很重要的事：「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』」，身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。好在一切都在聖誕節前夕順利解決，23日出院剛好與家人團聚過節。



王宇婕特別謝謝榮總的醫療團隊和雷醫師，手術後恢復得比想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成早就答應的工作，因此她內心只有滿滿的感謝。



王宇婕透露，聖誕節一直是她和哥哥最喜歡的節日，無論多忙碌都希望能和家人一起過，今年更是如此。雖然只是很簡單的聚會，但那份「能好好坐在一起吃飯」的感覺十分珍貴。



王宇婕想透過聖誕節祝福大家，在年底迎接新的一年，身體健康、平安，慢慢走出不安和不開心，並走向更好的自己，「年尾了，願我們都能開開心心，迎接新的日子」。

