王宇婕健康亮紅燈...送醫急動手術 吐身體病況：比我想的嚴重
娛樂中心／蔡佩伶報導
女星王宇婕曾為女團「七朵花」的成員之一，後期朝戲劇圈發展，累積不少作品受到觀眾的喜愛。昨（24日）王宇婕在社群中向網友分享近況，竟透露聖誕節前夕身體不適，緊急醫院動刀的情況，讓許多網友擔憂不已。
王宇婕透露自日本返台後，便覺得身體有些不舒服，起初王宇婕認為只是胃的問題，「忍一忍就好」，直到20日王宇婕掛急診且被醫生判定需要立刻開刀，她才知道身體狀況「比我想的嚴重得多」，所幸術後恢復情況良好，如今的王宇婕順利出院，透露除了不能提重物之外，其餘生活一切正常。
經此一事，也讓王宇婕深刻了解到不能夠硬撐，認為疼痛或是任何的不舒服症狀，都是身體在發出警訊，不少網友見狀也關心王宇婕病況，留言直呼「真的不能等，一有小狀況不對就要去解決」、「健康最重要了」。
