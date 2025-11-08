王宇婕洗衣機買太大無法進陽台「直接轉贈載貨司機」 自嘲：生活白癡
娛樂中心／綜合報導
女星王宇婕曾為女團「七朵花」的成員之一，後期朝戲劇圈發展，累積不少作品受到觀眾的喜愛，沒想到近日接受訪問時竟自嘲是生活白癡，坦言有次購買洗衣機卻進不了陽台，最後直接轉送給送貨的司機，讓大眾震驚。
近期擁有百萬訂閱的YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」在街上進行街訪，沒想到竟巧遇女星王宇婕，她大方自嘲「我是生活白癡啊」，提到有次購買一台洗衣機，但由於生活較為忙碌，所以實際收貨的時間點已經是一個月後，不料到貨後她才發現尺寸過大，根本進不了陽台。
王宇婕表示已經無法退貨，因此她想到可以送給鄰居，不過她敲門時正巧鄰居都不在家，最終只好把整台洗衣機送給載貨的司機，「送的那個人抬回去用了」，一番言論也讓哈哈台主持人聽了瞠目結舌，開玩笑在字幕寫上「以後要退什麼請先打給我」。
