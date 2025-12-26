王宇婕爛肚爆膿成腹膜炎 緊急手術醫斥差點出人命

王宇婕因盲腸炎引發腹膜炎，緊急手術後回家和媽媽過耶誕節。（臉書）

王宇婕個性一向大而化之，但近日她卻迷糊個性差點沒了小命，原來她近日腹痛了好一陣子，她從不以為意，到去診所就醫當成胃痛治療，上週終於痛到臉色發白，被親友強制急診，才知因盲腸炎惡化成腹膜炎，還被榮總醫師警告「你再晚來就會休克，會出人命」，她也沒料到急診後得立刻排刀，還傻傻要朋友等她回家聚餐。

前陣子王宇婕和媽媽去了趟日本旅行，當時她就覺得腹部不適，但她以為是偶發的腸胃不舒服，沒有就醫，但痛感日漸加劇，她仍照常工作、生活，上週先去診所就醫拿了胃藥，周末20日時還照常跟朋友約在家下廚聚餐，結果一票好友看她臉色不對，已經痛到笑不出來，堅持要她立即去大醫院急診，才救了她一條小命。

王宇婕在等開刀時還不知道盲腸炎已經惡化成腹膜炎。（本人提供）

急診時，王宇婕還被護理師質疑「你在發燒你自己不知道嗎?」，她還一頭霧水想說「我有發燒嗎？」接著馬上做了一連串檢查，立刻被醫生要求當天立刻開刀，她當晚九點馬上進開刀房，做了內視鏡手術，才發現原本盲腸炎已經嚴重惡化，化膿導致腹膜炎，她卻渾然不知嚴重性，她無辜說：「原來事情比我想的嚴重得多。」

幸好她在耶誕節前夕出院，還能跟媽媽哥哥等最親愛的家人一起過節，她表示「手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作」，不過也因此學到教訓，很多事情不要硬撐，要學習傾聽自己身體的聲音。

王宇婕是演藝圈公認的迷糊個性。（臉書）

