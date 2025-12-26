王宇婕病情惡化成腹膜炎！急開刀撿回一命

王宇婕在聖誕節前夕開刀、住院。(圖/王宇婕臉書)

44 歲女星王宇婕近日自日本返台後，身體突感不適，未料病情急轉直下。她於上週六（20 日）掛急診並緊急開刀，才發現是闌尾炎破裂化膿，進一步惡化成腹膜炎，所幸即時動手術，平安救回來。

王宇婕於 25 日發文透露，今年的聖誕節對她而言格外不同，因為經歷了一場前所未有的大手術。她回憶，從日本回台沒幾天，身體就開始出現異狀，起初以為只是胃不適，心想忍一下就好，「結果20號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。」

廣告 廣告

經《中國時報》詢問，原來王宇婕被診斷闌尾炎，破裂後流膿，惡化成腹膜炎，緊急動刀後救回一命，讓親友鬆一口氣。

王宇婕表示，術後恢復的情況比自己預期的還要良好，隔天就能下床走動，已於23日出院。隔天便能下床走動，並於 23 日順利出院。她透露，出院後除了需避免提重物外，生活作息大致恢復正常，甚至有體力完成先前已答應的工作，對此內心充滿感恩。

經歷這場驚險的病痛，王宇婕學會傾聽身體發出的警訊，「有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。」也格外珍惜與家人團聚的時刻。隨著年尾將近，王宇婕感性地寫下：「想在這個節日，祝福大家，在年底迎接新的一年，身體健康、平安，慢慢走出不安、走出不開心，也走向更好的自己。聖誕節快樂。年尾了，願我們都能開開心心，迎接新的日子。」

更多中時新聞網報導

徐佳瑩迎41歲 新專輯明年可望誕生

聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案

日職》徐若熙赴軟銀鷹 不忘味全是起點