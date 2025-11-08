王宇婕自嘲生活白痴！洗衣機買太大「轉送司機」開鎖費月結

王宇婕的外型甜美，個性粗線條。(羅永銘攝)

女星王宇婕最近接受YouTube頻道「HahaTai哈哈台」街訪，分享自己粗線條的日常，除了洗衣機尺寸過大直接送給載貨司機，還常常不小心把自己關在門外，次數頻繁到開鎖費月結。

HahaTai 哈哈台6日上架最新影片，主題是生活智慧王大調查，其中一名來賓正是王宇婕，她當天妝髮漂亮，身穿水藍色襯衫，坐在路邊涼椅接受訪問。王宇婕笑認：「（我）是生活白痴啊！」她舉例，有次下單一台洗衣機，隔了一個月才有時間拆包裹，沒想到發現尺寸太大，陽台放不下，但退貨時間是一周，早已超過，王宇婕乾脆送鄰居，因無人應門，最終轉送給載貨司機。

廣告 廣告

王宇婕再分享一起生活糗事，以前還沒有用密碼鎖時，時時刻刻提醒自己丟垃圾時，門不能關上。有一天，王宇婕出門倒垃圾，看到門口的舊春聯，開始思考要不要更換，就「順手」把門關上，下秒才意識到自己又迷糊了。

王宇婕笑說，不是只有她，連媽媽、哥哥都曾把自己關在外面，所以家裡常常找鎖匠，「我們熟到月結。」至於為何如此迷糊，王宇婕認為是基因遺傳，「不是我本人的問題。」

不過，王宇婕自認擅長做家事，很會參考達人的方式摺衣服、套棉被被套。但這在之前，王宇婕其實沒那麼擅長，是因為「受不了自己」，才下定決心轉變。

影片曝光後，許多網友都覺得王宇婕太可愛，紛紛留言：「只有我發現，就算洗衣機要送鄰居，但鄰居家的陽台門應該也是一樣大的吧？」、「鎖匠月結！？ 我聽了什麼...」、「她本來就超ㄎㄧㄤ，超可愛笑死」、「一個藝人養了鎖匠三代一家人」。

更多中時新聞網報導

黃姵嘉藉角色宣洩喪父情緒

MLB》達比修動刀休1年 今永恐掰掰小熊

張鈞甯賀范冰冰搶后誇可愛