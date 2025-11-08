王宇婕自嘲生活白痴！洗衣機買太大「轉送司機」開鎖費月結
女星王宇婕最近接受YouTube頻道「HahaTai哈哈台」街訪，分享自己粗線條的日常，除了洗衣機尺寸過大直接送給載貨司機，還常常不小心把自己關在門外，次數頻繁到開鎖費月結。
HahaTai 哈哈台6日上架最新影片，主題是生活智慧王大調查，其中一名來賓正是王宇婕，她當天妝髮漂亮，身穿水藍色襯衫，坐在路邊涼椅接受訪問。王宇婕笑認：「（我）是生活白痴啊！」她舉例，有次下單一台洗衣機，隔了一個月才有時間拆包裹，沒想到發現尺寸太大，陽台放不下，但退貨時間是一周，早已超過，王宇婕乾脆送鄰居，因無人應門，最終轉送給載貨司機。
王宇婕再分享一起生活糗事，以前還沒有用密碼鎖時，時時刻刻提醒自己丟垃圾時，門不能關上。有一天，王宇婕出門倒垃圾，看到門口的舊春聯，開始思考要不要更換，就「順手」把門關上，下秒才意識到自己又迷糊了。
王宇婕笑說，不是只有她，連媽媽、哥哥都曾把自己關在外面，所以家裡常常找鎖匠，「我們熟到月結。」至於為何如此迷糊，王宇婕認為是基因遺傳，「不是我本人的問題。」
不過，王宇婕自認擅長做家事，很會參考達人的方式摺衣服、套棉被被套。但這在之前，王宇婕其實沒那麼擅長，是因為「受不了自己」，才下定決心轉變。
影片曝光後，許多網友都覺得王宇婕太可愛，紛紛留言：「只有我發現，就算洗衣機要送鄰居，但鄰居家的陽台門應該也是一樣大的吧？」、「鎖匠月結！？ 我聽了什麼...」、「她本來就超ㄎㄧㄤ，超可愛笑死」、「一個藝人養了鎖匠三代一家人」。
其他人也在看
王宇婕洗衣機買太大無法進陽台「直接轉贈載貨司機」 自嘲：生活白癡
女星王宇婕曾為女團「七朵花」的成員之一，後期朝戲劇圈發展，累積不少作品受到觀眾的喜愛，沒想到近日接受訪問時竟自嘲是生活白癡，坦言有次購買洗衣機卻進不了陽台，於是直接轉送給送貨的司機，讓大眾震驚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台大慈青邀海外友人 淨灘"手"護大地
國立台灣大學慈青社，利用周休假日，前往新北市三芝區沙崙湖海岸，舉辦淨灘活動。主題訂為「膚慰地球、手護大地、珍愛眾生 – 海好有你」。吸引了許多同學和志工參與。人類，每天會製造一種自己都不願意擁有的...大愛電視 ・ 5 小時前
孫淑媚回春撞臉韓星！激瘦秀S曲線炸性感腹肌 再曬自拍曝光驚人膚況
藝人孫淑媚出道已經30年，近年成為演藝圈的凍齡代表之一，今年44歲的她日前現身台北時裝周，展現超辣腹肌與凍齡外表，震撼不少網友驚呼「認不出來」，更有人說她撞臉Winter（金旼炡）、Jennie（金珍妮）等人，今（7）日她再次在臉書曬出近距離自拍，真實膚況曝光。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傳產面臨多重夾殺 學者建議籌設主權基金助轉型
主計總處日前上修今年全台經濟成長率預測有望達5%。學者強調，台灣經濟雖靠高科技支撐，但傳產面臨中國傾銷、新台幣匯率、美國關稅等多重夾殺挑戰，隱憂仍在，他建議政府考慮籌設主權基金，將大部分財源用於財富投資，並以其獲利支援傳產進行二次轉型升級，才能為傳產謀求下一個春天。 中經院副院長王健全指出，今年AI(人工智慧)等新興應用暢旺，帶動AI伺服器、半導體需求，使得台灣今年經濟數據表現不俗，但這也凸顯科技業、傳產兩樣情的發展格局，尤其機械、金屬、鋼鐵等傳產面對匯率壓力，以及中國產能在全球低價傾銷、美國關稅等多重挑戰，壓力沈重。 王健全表示，短期內企業可透過遠期外匯、外匯選擇權來降低風險，長期則要加速研發、提升競爭力，且要設法切入AI、自動化、機器人、重電、半導體等利基領域，提升附加價值。但他也坦言，若要單靠企業自行努力做升級轉型、分散市場，難以快速因應挑戰。 王健全建議政府協助產業分散出口市場、建立海外區域經貿運籌基地，並設法與理念相近國家結盟，鏈結美國再工業化、非紅供應鏈；另一方面，也可考慮籌設主權基金，由政府、民間共同出資，民間主導來增進效率，主權基金大部分資金可做財富投資，並將投資收益用中央廣播電台 ・ 3 小時前
台中男子醫院急診室咆哮大鬧 藉端滋擾公共場所判罰
台中1名陳姓男子，之前曾多次到醫院鬧事，今年10月又到醫院急診室向老太太借錢坐公車，醫院保全過來關心卻質疑保全羞辱他，在場謾罵、大聲咆哮，醫院報警遭警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院依藉端滋擾公共場所，處5仟元罰鍰。這名陳姓男子，今年10月10日上午8時35分，在中國醫藥大學附設醫院急診室，大聲自由時報 ・ 2 小時前
港籍遊客不熟操作 2飛行傘互撞雙雙墜落
港籍遊客不熟操作 2飛行傘互撞雙雙墜落EBC東森新聞 ・ 2 小時前
蔣欣「為了套進禮服」2天沒吃！狂瘦14kg血淚史曝光 崩潰痛哭：不能讓人覺得我胖
「華妃」蔣欣的減重故事，藏著許多女明星的無奈。身高171公分的她，從62.5公斤瘦到48公斤，足足少了14.5公斤，近日走紅毯美得令人驚豔，實際上她減肥減到情緒崩潰，酒後哭著對經紀人說：「我必須把禮服穿得好看，不能讓別人覺得我醜、覺得我胖。」影片曝光後令粉絲相當心疼。姊妹淘 ・ 2 天前
謝侑芯閨密謝薇安被嗆蹭流量 發律師函反擊
大馬歌手黃明志捲入台灣「護理師女神」網紅謝侑芯命案，目前仍接受警方調查，超過4天沒對外回應，他代表律師鄭清豐透露，自當事人主動投案以來，已近90小時未曾與他接觸，無法得知其身心狀況。而謝侑芯閨密謝薇安火速赴當地了解情況，連日來替好友發聲，卻遭部分網友質疑蹭流量。為此，謝薇安也火速發出律師聲明。自由時報 ・ 4 小時前
48歲何妤玟根本「泳裝女神」！靠「不吹冷氣＋半碗飯習慣」維持逆天好身材！
她日前在小紅書與凱文老師對談中，大方分享多年維持體態的關鍵，其實全靠「生活自律」與「穩定習慣」。她笑說自己平常不太吹冷氣，因為「我習慣讓身體是微流汗的」，代謝才會自然啟動；也喜歡曬太陽、保持身體循環順暢，這樣的生活方式能幫助毛細孔開啟排汗、促進循環，讓氣...styletc ・ 1 天前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 1 天前
面對長輩病危要怎麼準備？該插管還是急救？家屬必知「7大考量點」
面對長輩病危，家屬通常都會不知所措，到底該做什麼準備呢？照護過來人於《陪伴失智雙親的18堂照顧心法》一書中，分享10年來陪伴失智雙親共同走過的照顧歷程與心得，指導照護者在生活中實踐「樂活」理念及最佳照護心法，同時又能保持心靈的健康，讓照護者在黑暗中找到前進的勇氣。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
王子偷情粿粿二次發聲「我不會逃避」 廣告小妹直言：可能證據很恐怖、不可曝光
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒，除了兩人一來一往相互指控外，「王子」邱勝翊日前也二度發布聲明道歉。對此，網...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被爆「婆婆過世隔天就去慶生」 曾馨瑩發聲揭真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永貞本月6日病逝，享嵩壽100歲。不過有媒體報導，郭董愛妻曾馨儀7日仍開心和好友們慶生，並與101董事長賈永婕、女星關穎等好姊妹留下合照。對此，曾馨儀今日（11/9）凌晨發文澄清，和朋友聚會是11月4日，事前也不知道朋友會替她慶生；如今她最敬愛的婆婆離世，她心情非常沉重，「我絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」太報 ・ 1 小時前
Toyz人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「再降7位數」
娛樂中心／徐詩詠報導知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒及持有大麻，被依毒品罪判刑4年2月，2024年5月入監服刑。流量也隨著他入獄雪崩式下滑，似乎連帶影響其副業收入。日前社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。民視 ・ 1 天前
求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金門醫院打錯針「幼童流感變A肝」 家長返家接獲院方來電嚇壞
金門驚傳醫療疏失！一名家長帶幼童到衛生福利部金門醫院接種流感疫苗，沒想到接種後才發現打錯針——原本應該施打的流感疫苗，竟被誤打成A型肝炎疫苗。院方隨即啟動緊急通報與醫療疏失調查機制，並向家屬道歉、承諾全面檢討。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
台東測速氾濫成「國旅殺手」？縣警局長喊冤：僅17支......
台東縣省道及市區路段愈來愈多測速器及科技執法，在網路上引起罵聲，縣議員王文怡質詢過度的科技執法與測速照相桿設置，已成為壓垮國內旅遊意願的「殺手」，不但增加遊客壓力、提高隱性旅遊成本，可能嚴重影響台東縣欲營造友善觀光環境的目標。縣警局長蔡燕明喊冤，指台東實際測速桿只有17支，加闖紅燈照相也僅21支。自由時報 ・ 1 天前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
一人減脂餐／電鍋就能完成！低脂無負擔的「下飯醃豬肉」
想減脂又懶得開火？營養師推薦一款簡單做法的「電鍋蒸肉片」，只要將醃好的豬肉放進電鍋，與煮飯同時蒸熟，就能快速完成低脂高蛋白的一餐，不必油煎炒，也能吃得飽足又無負擔。姊妹淘 ・ 1 天前
東森深度周報／別再嘴饞！醫揭宵夜5大地雷 吃錯失眠、增罹癌風險
東森深度周報／別再嘴饞！醫揭宵夜5大地雷 吃錯失眠、增罹癌風險EBC東森新聞 ・ 6 小時前