王宇婕驚吐聖誕節前夕動手術 一掛急診立刻開刀現況曝！嘆：不要再硬撐

王宇婕透露前陣子開刀。翻攝王宇婕臉書

王宇婕在聖誕節在臉書發文透露：「聖誕節前夕，我開了一個手術。」並感嘆關注健康的重要性，呼籲：「這次真的學到一件很重要的事：有些痛、有些不舒服，不要再硬撐、不要再跟自己說『沒事啦』。身體其實一直在發訊息，只是我們有沒有願意好好聽。」

王宇婕透露，從日本旅行後，開始身體不舒服，「本來一直以為只是胃的問題，忍一忍就好。結果20號進了急診，當天立刻開刀，才發現事情比我想的嚴重得多。」好在23日出院，剛好還能與家人一起過節。

慶幸術後恢復良好！許願：走出不安

王宇婕慶幸在聖誕節前順利出院。翻攝王宇婕臉書

對於術後現況，王宇婕也分享：「手術後恢復得比我想像中好，隔天就能下床走動，出院後除了不能提重物，幾乎可以正常生活，甚至也完成了早就答應好的工作。」最後並祝福及許願：「 身體健康、平安，慢慢走出不安、走出不開心，也走向更好的自己。」



