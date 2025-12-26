王宇婕「1器官破裂」膿流子宮...急動刀續命 友人驚恐：差點失去她

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星王宇婕先是在社群中透露自己從日本返台後，雖然身體感到不適，不過王宇婕認為可能是胃的問題，因此沒有理會，豈料20日卻緊急送醫動手術，如今，王宇婕的病因也曝光，竟是闌尾炎破裂且膿已經流到子宮，險些喪命。

根據《噓！星聞》報導，王宇婕送醫後經過檢查確定是闌尾炎，而且當下狀態有些遭糕，不僅闌尾破裂而且還流出膿，導致發展成腹膜炎，情況十分危急，王宇婕友人更心疼表示：「差一點我們就沒有宇婕了」。

但所幸王宇婕術後恢復情況良好，她也在社群中報平安，表示除了不能提重物之外，一切生活正常，雖然沒有特別贅述原因，不過王宇婕經此一事，體會到身體有狀況不能忍，因為這是身體在給警訊，最後還不忘祝福所有粉絲身體健康，平安。

王宇婕術後恢復情況良好。（圖／翻攝自王宇婕IG）

