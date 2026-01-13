王宇集團邁向精緻分工穩健領航 興華中學第17、18任董事長交接

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市興華高級中學今天舉行第17、18任董事長和校友會理事長交接，一向重視教育的市長黃敏惠親臨監交，並祝福興華中學校務發展邁入新階段。

王崇旭前董事長具企業管理博士學位，現任中正大學兼任副教授及凱衛資訊董事長，任內全力投入校務治理，成功協助學校解除專輔，強化制度運作，並積極促進台日學術與文化交流，為興華奠定穩健發展基礎。王前董事長同時連結產學資源，拓展學校外部合作，展現其對教育的長遠眼光與深厚責任感，但因公務繁忙、長期往返台日之間，在完成階段性任務後，王前董事長決定交棒，並對接任者寄予厚望。

新任董事長劉文仕先生具法學博士及藝術學碩士跨域背景，歷任中央及地方多項重要公職，行政經驗豐富、績效卓著，並長期投入高等教育與學術研究，著作深具影響力。劉董事長重視教育本質與社會責任，退休後仍積極投入公益與偏鄉教育，展現深厚的人文關懷。新任董事長為本校爭取多項教學資源，還未上任即多方奔走聯繫爭取軟硬體資源。包含:一、台灣偏鄉兒童教育基金會創會董事長龔書都先生，以個人名義捐助本校同學課後輔導經費每年約20萬元。二、延聘中正大學前副校長、實踐大學法學院院長郝鳳鳴教授為本校常務董事，積極規劃本校推廣教育，厚植嘉雲地區觀光事業服務能量等事宜。三、山富國際旅行社王富民總經理，將他畢生收藏的幾百部民航模型機，捐贈本校，設立「翱翔寰宇特展室」，啟發同學的國際視野；也將建立產學合作，由山富旅行社提供本校學生暑假見習。四、將與日本亞細亞航空公司簽訂備忘錄，設日亞航教室，由該公司空姐、空少每學期蒞校指導美姿、美儀及面談應試技巧，為本校觀光科注入新學習資源。五、彥璟貿易公司王婷董事長贈送本校觀光事業科，在美、日非常暢銷的寵物美容機，提供先進的寵物美容教學技術。

劉文仕也強調：未來會和大家攜手合作，結合社會各項有利的資源，在王崇旭董事長所建立的良好基礎上，用最穩健的節奏，延續本校的優良傳統，同時推動必要的創新。讓本校成為一所具有鑑別度、具有格局與特色，讓「師生滿懷光榮感、家長充分信任感」的優質學校。

圖：由王宇集團領航的興華中學今日邁向精緻分工穩健領航新里程，興華中學第17、18任董事長王崇旭、劉文仕交接 ， 市長黃敏惠親臨監交並期勉承先啟後、穩健前行邁向新里程。（記者吳瑞興翻攝）