王安宇虧聊一半就「當機」 女星自嘲：就下線了

王安宇在戲中飾演浪漫感性的學霸。（圖／八大提供）





由劉浩存、王安宇主演的《陷入我們的熱戀》，將從7日(三)起首播。從張藝謀執導的電影出道的劉浩存備受外界矚目，首次合作的王安宇則透露對方跟劇中角色有點像，比如男女主角相處的環節中，女方有時會突然不說話，「其實浩存在日常生活中也會出現這樣的情況，就聊著聊著天就突然感覺她好像當機….」為此劉浩存自嘲：「就下線了！」王安宇笑接：「然後又會突然回來…」

劉浩存在《陷入我們的熱戀》裡，個性直率獨立。（圖／八大提供）

劉浩存在《陷入我們的熱戀》裡，個性直率獨立。（圖／八大提供）

廣告 廣告

《陷入我們的熱戀》劇情描述性格直率的酷女孩「徐梔」（劉浩存飾）因為一場偶然發生的誤會，認識了帥氣的榜首「陳路周」（王安宇飾），「徐梔」帶著目的刻意接近他，讓感性的「陳路周」以為對方對自己有好感，兩人在曖昧的互動中，逐漸展開一段浪漫的愛情故事。

劉浩宇對王安宇的第一印象是有點安靜，「後來相處下來發現他非常活潑，思維非常跳躍！」更透露王安宇會在片場哼唱歌曲，而且很好聽，帶給劇組很多歡樂。王安宇則表示，一開始見到劉浩存時，覺得對方也不太愛說話，「但是相處的過程慢慢變多後，她其實會有好幾個狀態，就是她會在浩存一號、浩存二號….來回跳躍。」王安宇逗趣形容她的一號就是比開朗、健談，會有點耍調皮搗蛋的，二號就如第一印象那樣文靜。

劉浩存(左)透露第一眼看起來文靜的王安宇(右)私下其實很活潑。（圖／八大提供）

劉浩存(左)透露第一眼看起來文靜的王安宇(右)私下其實很活潑。（圖／八大提供）

談起拍戲時的趣事，王安宇回想劉浩存在戲裡穿著賽車服拍攝的橋段，「其實那個賽車服是蠻熱的，天氣也沒有那麼涼爽…」為劉浩存的敬業感到佩服！劉浩存表示當年因為要拍一部電影，而去學騎摩托車，所以她本人是的確會騎摩托車也有駕照，但是要如劇中那樣很酷地賽車，還是得要學一學。

劉浩存為戲穿上帥氣賽車服。（圖／八大提供）

劉浩存為戲穿上帥氣賽車服。（圖／八大提供）



【更多東森娛樂報導】

●陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照

●《慶餘年》男星捲逃稅、性醜聞！真相大逆轉 遭兒時玩伴背叛

●本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光

