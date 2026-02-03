王安祥接棒不分區立委 為彰化勞工與中小企業發聲

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣民眾黨秉持「超越藍綠、最強戰力」核心理念，持續為國會注入專業與行動力。今（今）日六位新任不分區立法委員宣誓就職，其中彰化縣由員林出身的王安祥委員接棒，正式走進立法院，為地方勞工與中小企業發聲。

民眾黨不分區立委今日完成遞補，彰化員林人王安祥正式就任，投入國會運作。（民眾黨彰化縣黨部提供）

台灣民眾黨今（今）日完成新一波不分區立法委員遞補作業，六位新任立委同步宣誓就職，象徵新一階段國會戰力正式到位。其中，彰化縣由員林出身的王安祥委員接棒，成為立法院中少數具備勞動政策與職業安全專業背景的立委之一，也讓彰化地方關切的勞工與產業議題，有了更直接的國會代言人。

王安祥委員長期深耕學術與公共政策領域，專長涵蓋人因工程、勞工安全、勞工衛生與職業健康等議題，對第一線勞動現場的風險管理與制度設計具有深入理解。

多年來，他受邀參與中央與地方政府多項勞動政策研究與規畫，實際投入職業安全防護、職業衛生制度、勞動力發展與勞工健康促進等政策討論，雖非傳統政治體系出身，卻早已是勞動政策圈內熟悉的專業人士。

彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化是全台中小企業密度極高的縣市之一，製造業、傳統產業與家族企業撐起地方經濟，也提供大量就業機會。然而，在少子化衝擊下，企業面臨人力短缺困境，同時中高齡勞工再就業需求逐年升高，加上後疫情時代與新關稅環境下，工作型態、產業結構與勞動關係快速轉變，讓不少中小企業在用人、留才與法規適應上備感壓力。

温宗諭表示，勞動政策若僅停留在制度理想，忽略產業現場實況，往往造成「企業撐不住、勞工也受害」的雙輸局面。王安祥委員長期從職業安全與勞工健康出發，理解企業營運成本、工作風險與勞動保障之間的平衡點，其專業背景正好能在國會中補足勞動與產業政策長期缺乏實務視角的問題。

他也強調，未來彰化縣黨部將全力與王安祥委員攜手合作，結合地方產業結構與勞動現場經驗，讓彰化中小企業的心聲與勞工的實際需求，在國會中被更專業、更務實地看見並落實。