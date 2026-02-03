王安祥赴任立委聚焦勞工權益 温宗諭盼多關注彰化中小企業 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

台灣民眾黨今（3）日舉行6位新任不分區立法委員宣誓就職，其中，彰化縣由國立中正大學勞工關係學系教授王安祥接棒，他表示未來將在立法院為彰化鄉親、廣大勞工與中小企業發聲。

王安祥長期深耕學術與公共政策領域，專長涵蓋人因工程、勞工安全及勞工衛生等議題，在勞動政策相關研究與實務方面具備深厚基礎。儘管被外界視為政治素人，但王安祥多年來受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，實際參與職業安全、職業衛生及勞動力發展等重要議題，早已是政策圈熟悉的專業人士。

彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化是全台中小企業密度極高的縣市之一，製造業、傳統產業與家族企業眾多，中小企業不僅是地方經濟的命脈，更是就業市場的重要支柱。然而，面對少子化帶來的人力短缺、中高齡勞工再就業需求上升，以及後疫情、新關稅時代工作型態與產業結構快速轉變，中小企業在用人、留才與勞動法規適應上，承受極大壓力。

温宗諭強調，勞動政策若缺乏專業與現實考量，往往讓第一線中小企業與勞工同時受衝擊。他表示，王安祥長期從職業安全、勞工健康與制度設計角度切入，理解企業經營現場與勞動現實之間的落差，其專業背景正好有助於在國會推動兼顧勞工權益與中小企業承受能力的務實政策，補足國會在勞動與產業政策上的關鍵拼圖。

温宗諭強調，未來彰化縣黨部將全力與王安祥合作，結合地方產業結構與勞動現場經驗，讓彰化中小企業的心聲、勞工的實際需求，能在國會中被更專業、更務實地看見與落實。

照片來源：民眾黨彰化縣黨部提供

