王宏恩任「秀林大使」助災後復甦 力推秀林三寶山胡椒、紅藜、樹豆

王宏恩擔任「秀林農業推廣大使」推廣三大特色農產山胡椒、紅藜、樹豆。秀林鄉公所提供

「秀林原味．山海連線」系列振興計畫，主推秀林三大特色農產山胡椒、紅藜、樹豆，並邀請金曲歌王藝人王宏恩擔任「秀林農業推廣大使」，希望能協助災後復甦、帶動在地產業能量。

18日記者會上，在地族人也以太魯閣古調與力與美兼具的舞蹈演出揭開序幕，以雙手高舉象徵感謝祖靈庇佑、赤腳踏地代表族人一步一腳印走過災難的堅韌精神，強韌生命力令在場來賓報以熱烈掌聲。

王宏恩出席「秀林原味山海連線」記者會。秀林鄉公所提供

王宏恩表示，能為秀林代言感到非常榮幸，秀林族人秉持友善環境的方式栽種農作物，以汗水、熱情與傳統智慧，培育出具在地特色的優質食材，希望更多人能認識並支持這片土地上的小農。

兩場重點農特產市集將於 11月22日（六）太魯閣國家公園管理處及11月30日（日）七星潭賞星廣場陸續登場，現場集結秀林特色食材、原民風味料理與手作展售，身為本次推廣大使的藝人歌手王宏恩也在記者會現場大力邀請民眾親身到場體驗當地特色，以行動一起支持秀林小農。



