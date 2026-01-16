王宏隆贈警春聯 藏頭詩秀功力

薪傳獎書法大師王宏隆十六日到警一分局，即興創作藏頭詩春聯，向警察同仁與志工夥伴賀歲。（基警一分局提供）

記者楊耀華∕基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市警一分局邀請薪傳獎書法大師王宏隆辦理「名家揮毫新春創作春聯賀歲」活動，以富有春節年味的寫春聯方式來賀新春，並將作品贈與警察及志工等人員，氛圍充滿過節趣味與喜氣。

王宏隆除了是總統府薪傳獎得主，也是中華民國龍獅藝陣協會秘書長、台灣省舞獅技藝會總幹事，推廣中華傳統技藝數十年，更是精通書法，十六日到警一分局即興創作，用警察同仁的姓名為藏頭詩，以厚植數十年書法功力書寫，數百幅春聯信手拈來、游刃有餘，讓在場員警們頻頻讚嘆。

警一分局長溫基興表示，感謝王宏隆大師不辭辛勞來到基隆，即興創作春聯，希望同仁持續發揮整體力量，繼續為轄區治安及交通付出，營造平安祥和的春節氣氛，讓民眾過一個順遂又歡樂的年節假期。