王定宇召開台鐵中洲站高架化協調會 市府指經費達110億將規劃評估

立委王定宇今日在仁德中洲里福德祠召開「台鐵中洲站高架化及周邊平交道問題協調會」。 圖：王定宇服務處提供

[Newtalk新聞] 立委王定宇今（5）日在仁德中洲里福德祠召開「台鐵中洲站高架化及周邊平交道問題協調會」，台南市議員陳皇宇、交通部鐵道局副分局長王淳玄、台南市交通局長王銘德、台鐵公司副處林成瑋、中洲里長葉清仁及在地發展協會，意見領袖都到參與討論。

王定字表示，仁德地區保安段的鐵路高架化已完成規劃，在不影響保安段的施作狀況下，中洲段的高架化工程，將另行立案進行評估。中洲地區南街高雄，東接沙崙綠能智慧科學城，且週邊有多項重大交通工程正進行規劃中，中洲地區的未來發展指日可期。他樂見中洲段高架化的規劃，若評估可行，他會全力向中央政府爭取經費到位。

台南市交通局長王銘德指出，台鐵中洲段高架化工程總工程費初估為110億，另因涉及鐵路坡度因素，存在著中洲鐵路橋墊高，與台鐵沙崙線需重新施作等工程瓶頸待解決。中洲段高架化雖經費龎大，工程困難，但對地方的發展卻影響深遠，所以市府將委由規劃公司，進行詳細評估。

中洲里長葉清仁表示，中洲與高鐵站、機場毗鄰，且為沙崙智慧園區未來發展最重要的腹地，他期待政府部門，能將目光放遠，全力促成台鐵中洲段高架化的完成。

王定宇總結表示，他很高興在各級政府的積極參與下，完成在不影響仁德地區整體高架化規劃下，中洲段高架化案即刻啓動可行性評估，評估時應納入與周邊交通建設計劃相融，及中洲平交道改善等因素。這些結論，將為中洲地區的發展，跨出重要一步。

