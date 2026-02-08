王定宇台南包場「冠軍之路」 盼為經典賽台灣隊加油

（中央社記者楊思瑞台南8日電）民進黨立委王定宇今天在台南南紡威秀影城包場，邀請約200名民眾觀賞紀錄片「冠軍之路」；他說，期待國人在即將開打的世界棒球經典賽（WBC），不分黨派為台灣隊加油。

王定宇在散場後向觀眾表示，紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思以流暢倒敍手法、球賽現場還原，以及教練、球員的訪談，描繪出台灣隊從不被看好到奪冠的史詩過程，不但為台灣棒球史留下重要史料，更讓2024年動人故事永世流傳。

王定宇說，影片中的部分鏡頭雖已在電視機前看過，但戲院大銀幕及音響穿透力，讓人如置身東京巨蛋，瞬間重回12強奪冠現場；導演並透過鏡頭點出，「贏日本」這段路台灣走了多年，更呈現出台灣年輕人永不服輸精神。

王定宇表示，影片中冠軍戰結束後，日本隊總教練井端弘和向台灣隊鞠躬致意那一幕，最令人有感，這個畫面給台灣當前國際困境提供重要指引，就是只要肯努力，就會受尊重、被看見。

王定宇強調，棒球是最能團結台灣的運動，期待所有國人，在未來的世界棒球經典賽，能不分黨派繼續為台灣隊加油打氣。（編輯：陳仁華）1150208