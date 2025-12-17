王定宇告葛斯齊誹謗踢鐵板 「曖昧人妻」案這原因不起訴

立委王定宇遭狗仔葛斯齊不實爆料，控告對方加重誹謗敗訴。（王定宇提供）

民進黨立委王定宇遭「最強狗仔」葛斯齊爆料疑與人妻有曖昧互動，並流出「我想要妳」等對話截圖，引發軒然大波。王定宇指控相關內容遭P圖造假，提告葛斯齊加重誹謗，不過台北地檢署今（17）日偵結，認定罪嫌不足，對葛斯齊作出不起訴處分，王定宇刑事告訴吞敗。

爆料從何而來？

檢方指出，葛斯齊去年7月與一名粉絲見面，對方自稱與王定宇熟識，並提供疑似雙方的LINE對話截圖。葛斯齊比對貼圖、頭貼與王定宇臉書打卡時間後，認為內容具有真實性，隨即在臉書發文並開直播公開，影射王定宇私生活不單純，甚至提及曾帶神祕女子與前總統蔡英文同桌用餐。

王定宇則強烈否認，認為對話截圖遭變造，嚴重貶損人格與社會評價，除提起刑事告訴外，也向法院提起民事求償180萬元。

截圖真的造假嗎？

檢方調查期間，傳喚提供對話截圖的女子作證。該名證人坦承，她僅在公開場合見過王定宇，私下並無聯繫，也不是LINE好友，相關對話截圖是利用軟體偽造。她並提出長期精神疾病診斷證明，表示當時因服藥與精神狀況不穩，為迎合葛斯齊的八卦報導才製作截圖，且事後已將原始檔案與程式刪除，無法再供鑑識。

檢察官認為，葛斯齊是在相信證人提供資料為真的情況下進行爆料，並非憑空捏造，難以認定其主觀上明知內容不實仍故意散布。此外，王定宇屬公眾人物，相關言論涉及社會關注事項，對誹謗罪的成立須採較嚴格標準。檢方最終依「罪證有疑，利於被告」原則，認定葛斯齊罪嫌不足，予以不起訴。

