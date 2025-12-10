王定宇嗆讓韓國知道代價 他建議：封鎖LINE

▲綠委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。作家「漂浪島嶼」獻策，最快速且有效的方式是「禁 LINE」。（圖／LINE公告）

[NOWnews今日新聞] 南韓電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「China（Taiwan）」，引發爭議，外交部強調已持續交涉反應，但至今仍未獲得更正。綠委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。作家「漂浪島嶼」獻策，最快速且有效的方式是「禁 LINE」，因為LINE是韓國公司開發運行，背後的商業利益巨大。

漂浪島嶼分析，如果台灣禁止LINE，雖然LINE使用人口涵蓋18歲到80歲，但對國內傷害不大。他強調，此舉不僅能懲罰韓國不尊重台灣，同時還可以解決詐騙問題，更重要的是能斷絕紅色言論，達到「一禁三吃」的境地。

廣告 廣告

他並舉例，中國早在2014年就以LINE伺服器設於境外、無法管理為由進行封鎖，如同現今台灣無法管理小紅書，台灣十年後禁LINE，也算是做到與中國同步。

漂浪島嶼指出，面對韓國的態度，台灣急需反制，但禁止赴韓旅遊「太傷人」，不准韓星韓片來台「太粗暴」，禁買韓食韓服則會引發反彈。他認為應「從禁 LINE開始」，循序漸進加重反制，認為此舉「必能給予韓國極大懲罰」。他最後呼籲政府應「風行草偃說到做到」，不要「怕跑票」、「又是虎頭蛇尾」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

王定宇「殺傷力」訊息曝光！羅智強痛批冷血 卓榮泰：自我的防衛

王定宇「殺傷力」訊息曝！她揭4重點：跟「自己爬屋頂」一樣冷血

王定宇指示攻擊在野黨？羅智強批冷血無良：政院變網軍吃人血饅頭