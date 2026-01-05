王定宇媒合會計師公會贈米 台南12處老人共餐受惠

基隆市 / 綜合報導 天氣冷洗澡當然要洗熱水澡，但基隆好幾戶人家熱水器都被偷，小偷專門鎖定某一個廠牌，而且裝在一樓戶外的熱水器，他的動作很快，把熱水器拆下來裝進塑膠袋用車子載走，疑似要變賣，還好小偷被監視器拍到了，警方循線逮人。記者VS.受災戶說：「(很痛苦這樣)，痛苦，沒辦法洗澡啊。」實在忍不住怨氣，冷過頭的天氣，想舒服洗個熱水澡，沒想到熱水器竟遭洗劫，受災戶說：「要開熱水，咦，熱水怎麼一滴都沒有，我以為人家惡作劇，把那個水的開關關起來，我想說來後面看一下，結果一看，整台(熱水器)都不見了。」真的好傻眼，冷天報到之際，到底是誰趁人之危，時間回溯到元旦下午兩點多，只見一名男子戴上口罩遮掩，還拿出預先備好的手套，行跡鬼鬼祟祟，沒多久開始對住戶的熱水器動手腳，左拆右拆把零件都鬆開，接著往上一抬，熱水器就這樣被他搬走，民眾說：「怎麼可能，太離譜了吧，很冷啊，沒辦法洗澡啊。」鄰居都不敢相信，嫌犯還以黑色塑膠袋包裝，試圖掩人耳目，事發就在基隆安樂區國家新城社區，元旦起接二連三有熱水器遭竊，基隆市安樂區六合里長潘德發說：「(竊賊)裝備齊全，好像是一個熟練的水電工，就循著這個線到這個住戶偷完之後，裝到黑色塑膠袋，就裝上車了。」里長表示，光六合里跟五福里在元旦這天，就已經被偷走6座熱水器，警方獲報也迅速逮人。警方調查，嫌犯疑似都鎖定同品牌熱水器，選擇較隱密的防火巷，雖然手腳很快，但仍逃不過法網，基隆市警第四分局安樂派出所所長林頌軒說：「1月3日21時許，執行查緝行動，成功查獲林姓犯嫌，全案後續依刑法竊盜罪嫌，移送台灣基隆地方檢察署偵辦。」才剛過新年，住戶就先破財，得重新裝新的熱水器，不只天氣寒冷，心也先涼了一半。 原始連結

