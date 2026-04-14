王定宇拋國軍赴中東與美「掃雷合作」構想 國防部：有創意但無規畫
中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽安全問題引發國際關注。民進黨立委王定宇昨天（13日）在立法院外交及國防委員會質詢時提議，台灣可表達支援美國於當地執行掃雷與獵雷任務的意願，以展現盟友合作姿態。不過，國防部與國安單位均認為，此構想仍屬假設性，涉及戰略與兵力運用，須審慎評估，目前尚無具體規畫。
徐斯儉讚構想有創意 但我國獵雷艦難達成
對此提議，國防部副部長徐斯儉表示，「想法相當有創意，但沒有這麼想過」，並指出實務面最大挑戰，在於後勤補給與艦艇性能。我國現役獵雷艦噸位較小，主要為近海防禦設計，難以支撐長途遠航至中東地區執行任務。
此外，台海周邊戰備壓力沉重，面對共艦頻繁活動，海軍有限的掃雷戰力，是否適合抽調至遠方執行任務？仍需審慎評估。國防部強調，相關建議將帶回研議，但目前並無具體規劃。
須優先考慮自身防衛 王定宇籲強化相關戰力
國安局長蔡明彥則從戰略層面指出，該議題屬假設性問題，台灣的安全環境與其他美國盟友不同，兵力調度，須優先考量自身防衛需求與敵情動態，整體條件相對複雜，短期內，難以形成具體政策。
另外，王定宇也關切國內掃雷與布雷能力建置進度。海軍參謀長朱惠民回應，相關能量「持續在做」，目前以濱海作戰為重點；至於智慧水雷與無人載具掃雷技術，仍在規劃與發展階段。王定宇則直言，現有掃雷能力仍顯不足，呼籲加速強化相關戰力。（責任編輯：呂品逸）
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