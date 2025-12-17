王定宇控葛斯齊 北檢：他人造假、沒惡意不起訴

（中央社記者劉世怡台北17日電）媒體人葛斯齊稱立委王定宇曾傳訊「我想要妳」，給妻子以外的另名女性，王定宇提起妨害名譽告訴。北檢今天偵結，考量葛男沒主觀惡意，且是消息來源女子造假訊息，對葛不起訴。

王定宇提告主張，葛斯齊行徑誇張惡劣，所揭露相關訊息、時地場景和所謂對話截圖，百分之百造謠、造假，他內心坦蕩，提起妨害名譽訴訟，追究刑責，盼法律自有公斷。

根據台北地檢署不起訴書，葛斯齊否認犯行，辯稱民國113年7月18日，他與1名女粉絲見面，女粉絲提到與王定宇很熟，同時拿出與王定宇的對話紀錄，他看了後進行查證並比對王定宇LINE貼圖貼及臉書打卡時間，認為女粉絲提供的LINE對話紀錄是真實的，才會爆料。

女粉絲到庭作證表示，葛斯齊1年多前透過臉書與她連繫成為好友，113年7月間見面時，葛斯齊問她是否認識王定宇，她當時說王定宇是公眾人物，她與王定宇在公眾場合見過面。她與葛斯齊繼續透過LINE連絡。

女粉絲說，她確實有傳她與王定宇的LINE對話紀錄給葛斯齊，但這些對話紀錄的截圖，都是她利用中國開發的軟體程式偽造的，因為她並不是王定宇的LINE好友，當時她因為長期服用身心科疾病藥物，為了迎合葛斯齊八卦報導才製作，她也提供自己多年至今就醫診斷證明書。

檢察官認定，葛斯齊因為信賴粉絲所提供的LINE對話紀錄為真，才會在臉書爆料，依罪疑為有利於被告認定原則，難認葛斯齊主觀上有明知不實故意散布的主觀惡意，與刑法誹謗罪的構成要件不符，全案今天偵結，對葛斯齊處分不起訴。（編輯：張銘坤）1141217