王定宇推派卓佩于出馬選東區議員

立委王定宇十三日正式推薦東區服務處主任卓佩于，力拚東區民進黨第二席議員席位。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市東區目前僅有一席民進黨籍市議員，立委王定宇根據國會的綠營為弱勢政黨的現況，毅然決然推派服務處主任卓佩于出馬，爭取第二個席次，十三日舉辦盛大的宣布參選茶會，除了卓佩于的長榮中學、成大碩士班師長和親友，更有立委林楚茵、東區逾半里長到場，現場更湧進七百位鄉親，齊聲為卓佩于初選出線加油打氣。

王定宇說，他擔任台南市議員時期，曾創下兩度全市最高票的紀錄，當時曾公開表明，建議選民按照身分證字號的尾數，分票給其他民進黨籍候選人，這些年從來沒有推薦任何人接下他市議員的棒子，目前立法院藍白合擁有過半席次，使得民進黨陣營變成少數黨，讓他感受席次的重要性，應該從市議會開始改造，尤其現在東區有五個席次，民進黨卻僅有一個席次，很不合理，所以他號召地方民意改變現狀，特地將他參選市議員時期的文宣贈送給卓佩于，期待她用心傳承。

卓佩于出身麵攤的家庭，父母辛苦賺取微薄的收入，栽培就讀長榮中學、成大碩士班第一名畢業；多位攤販長輩特地組團，到場致贈煮麵的長筷和勺子，鼓勵她莫忘初衷；長榮中學導師曾建鈞現身，贈送「此時此刻，是最好的時刻」書冊給卓佩于，鼓勵她勇往直前。立委林楚茵也專程南下力挺。

卓佩于指出，她十年求學過程都是在東區，更在王定宇的東區服務處展開了為民服務的生涯，東區是她生命中的重要所在，若有機會前進議會，除了爭取解決東區新開發地區的停車需求，並將著重於婦幼議題，強化社區安全機制，讓孩童擁有友善的成長空間。