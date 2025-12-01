王定宇提國安修法 收中資統戰非言論自由

立法委員王定宇。(劉祐龍攝影)

民進黨立委王定宇日前強調，「收中共的錢替它辦事不是言論自由」，並指出面對中國滲透手法日益多元，新型態國安威脅已非現行法規所能完全因應。為此，他與多名立委推動《反滲透法》、《國家安全法》、《陸海空軍刑法》及《遊說法》等「國安配套修法」，均已於 11 月 28 日付委審查。





王定宇表示，近年出現現役軍人拍片向解放軍表忠、境外勢力資助在台協力者進行政治宣傳等案例，但國防部過去竟以「言論自由」視之，顯示法律不足，因此修法中增訂最高七年刑責。他強調，「個人自由發言」與「收中共資金配合作業」完全不同，後者已構成受敵對勢力操控，是中共利用台灣開放社會、反向破壞我國民主的行為，必須施以罰則。

此次修法中，《反滲透法》提案明定，任何人不得受滲透來源的指示、委託或資助配合統戰或政治宣傳，違者可處 10 萬至 50 萬元罰鍰，並可沒收宣傳物品；若依其他法律有更重處罰，則從其規定。





草案亦增訂，在公共場所展示、揮舞境外敵對勢力黨政軍旗幟，可處 5 萬至 30 萬元罰鍰，但經主管機關核准或依國際慣例者不在此限。





此外，《遊說法》過去雖禁止中國、港澳人士及法人進行遊說，但缺乏罰則。此次修法增訂，違規者最高可處 500 萬元，並得按次連續罰；若國內人士接受遊說或刻意隱匿，也將同受處罰。