王定宇揭連戰「九二共識賣台」 連辦斥惡意造謠 明知故犯

民進黨立委王定宇。（資料照）

賴清德總統近日表示，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是「一國兩制」，引發藍綠論戰。民進黨立委王定宇在臉書上PO前副總統連戰曾稱「誰要談九二共識誰就是賣台」片段；對此，連辦痛批相當不齒王定宇的行為，2019年王就斷章取義早已被打臉，到今年還繼續惡意造謠，把百姓當笨蛋，一錯再錯，明知故犯。

王定宇在臉書上傳一段連戰過去受訪影片，稱「誰要談九二共識誰就是賣台」，王定宇說，當年總統大選，中國國民黨和連戰需要台灣人民選票的時候，說出的實話，再看看現在的藍、白（小藍）所做所為，這一段話似乎傳來清脆的巴掌聲啊。

連戰辦公室還原當時連戰的說法指出：「以前國民黨主張兩岸接九二共識，也就是一個中國各自表述。但是，在過往幾年，北京方面一直強調，一個中國就是中華人民共和國，而絕口不提各自表述4個字。所以這樣的做法，就給陳水扁一個很好的機會，誰要談九二共識，誰就是賣台，就是聯共。現在把它當寶貝，用來抹黑別人，抹紅別人。」

連戰辦公室表示，王定宇的影片內容刻意刪除前後語句，只留「誰要談九二共識，誰就是賣台」，這是扭曲事實、混淆視聽、心態可議。

