王定宇曝密訪台灣華府重要人士 直指在野黨阻擋理由都是藉口

藍白卡國防特別預算 王定宇曝密訪台灣的華府重要人士直指在野黨阻擋理由都是藉口。摘自王定宇臉書

1.25兆元的國防特別預算遭藍白聯手，至今卡在立法院，美國在台協會（AIT）處長谷立言也關切，立法院外交及國防委員會民進黨召委王定宇爆料，近期有來各國，特別華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸，聽完藍營阻擋預算的各式理由後，認為那些都只是「藉口」，很難理解為何有自己的國會、自己國家的政黨，拼要弱化提升自我防衛這件事。

王定宇今受訪指出，近期確實有多位來自華府智庫、國會及行政部門的重要幕僚訪台。這些美方人士與台灣的交往是跨黨派的，除了拜訪民進黨，也前往國民黨中央或立院黨團拜會，台灣的國防預算，當然是會談的第一題。

他說，這幾位主要盟友，跟他認識，對於國民黨阻擋預算的各式理由後，直言那些都只是「藉口」，盟友很難理解，編了那麼多藉口，就是要妨礙台灣提升自己防衛任性所有的努力。

他指出，這些盟友認為，「中國正在加大威脅你們國家的力量，怎麼會有自己的國會、自己國家的政黨，拼要弱化甚至拖住提升自我防衛這件事」？這些美方重要友人才會有個印象認為，到底誰在阻擋台灣再提升自我防衛韌性，這個誰，就會成為台灣安全的對立面，甚至威脅著台灣安全潛在的敵人，這樣印象正在形成。

他說，對方在意，「台灣人民是在意自己國家安全，但到底誰在分化台灣與國際盟友跟台灣間的互信，唯一得利、快樂的就是中國共產黨及中國解放軍」，這讓國際盟友不久，甚至對台灣自我防衛的意志失去信心，

