王定宇服務處主任卓佩于參選東區議員 七百鄉親挺身支持

立委王定宇服務處主任卓佩于在東區服務處舉行市議員初選參選茶會，除立委林楚茵、卓佩于的長榮中學、成大碩士班師長，及東區逾半里長到場外，現場更湧進700位鄉親，齊聲為卓佩于初選出線加油打氣。 圖：王定宇服務處提供

[Newtalk新聞] 立委王定宇服務處主任卓佩于今(13)日在東區服務處舉行市議員初選參選茶會，除立委林楚茵、卓佩于的長榮中學、成大碩士班師長，及東區逾半里長到場外，現場更湧進700位鄉親，齊聲為卓佩于初選出線加油打氣。

卓佩于的長榮中學導師曾建鈞致詞時表示，卓佩于出身麵攤，在長榮中學完成了她的基礎學識與人格的養成。卓佩于在中學階段，就展現出她以服務為志業的特質，她是商學部學生會會長，更是高中部的學生會總會長。作為卓佩于的師長，他期待市民能全力相挺，讓卓佩于前進議會，為廣大東區市民服務。

曾建鈞並特別贈送「此時此刻，是最好的時刻」書冊給卓佩于，鼓勵卓佩于勇往直前，不負所託。

有立院第一女戰將之稱的立委林楚茵說，卓佩于在王定宇服務處嚴苛的訓練下，磨練了四年，已練就好一身功夫，為前進市議會作足了準備。卓佩于出身麵攤，來自基層，王定宇服務處是她的第一份工作，她最接地氣，最了解東區未來發展，期待大家到場鄉親全力相挺，讓卓佩于為民進黨拚下東區第二席。

林楚茵強調，湧言會以鼓勵年輕人參政、為價值勇言為宗旨，所以她特別贘送卓佩于「為市民發聲、為價值勇言」大聲公，期待卓佩于能初選出線，為台南市議會增添一份新女力。

除了政治人物演說，一群看著卓佩于長大的市場攤商、麵攤同業的長輩們，也特地組團前來為卓佩于加油打氣，他們贈送卓佩于煮麵用的勺子及長筷，鼓勵卓佩于莫忘初衷，切莫忘記自己是基層用一碗一碗的麵，晟養成長的孩子，他們更期許卓佩于以煮好每一碗麵的精神，認真為基層打拚，為地方謀福利。

卓佩于說，她出身麵攤，是基層晟養長大的孩子，她熟悉泥土味道，了解基層所需，她會一本與基層同喜同悲的初衷，為東區服務。

卓佩于強調，她在東區唸了10年的書，在王定宇服務處展開了服務事業，所以東區是她生命中的重要所在，若有機會前進議會，他會著重於婦幼議題，強化社區安全機制，讓孩童擁有友善的成長空間，進一步為東區架起一把安全大傘。另外，為民進黨在東區拼下第二席，是她另一個重要使命，在年輕人擔起未來的年代，她期待市民能全力支持，讓她有機會為廣大東區服務。

王定宇致詞時強調，藍白聯手毀憲亂政，讓台灣空轉，作為國會議員，他會全力以赴，讓台灣大步向前。

王定宇說，國會的守護固然重要，但地方市議員的席次，卻攸關著地方的發展。卓佩于是麵攤的女兒，成大碩士班第一名畢業後，第一時間就來到服務處工作。卓佩于熱情洋溢，來服務處尋求協助的鄉親，更能感受到她滿滿的服務熱忱。卓佩于不是政二代、富二代、出身市場邊小麵攤，所以他特別贈送當年參選市議員時的文宣給卓佩于，除象徵傳承外，更期待卓佩于能全力拼下民進黨東區第二席，讓國會與地方更加連結，讓東區的發展更為快速。

