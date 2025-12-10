王定宇民團推「廢止憲訴法救回憲法法庭」 牽手挽救台灣憲政危機

立委王定宇今日聯手「人民作主」副團長張人仰、南市議員陳皇宇、李啓維、在地里長與友善連署點店家等，共同召開「廢止憲訴法、救回憲法法庭」記者會，呼籲民眾踴躍參與連署，牽手挽救台灣憲政危機。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 藍白聯手亂政，癱瘓憲法法庭，立委王定宇今(10)日聯手「人民作主」副團長張人仰、南市議員陳皇宇、李啓維、在地里長與友善連署點店家等，共同召開「廢止憲訴法、救回憲法法庭」記者會，呼籲民眾踴躍參與連署，牽手挽救台灣憲政危機。

人民作主副團長、9003公投案提案人張人仰表示，在政治利益凌駕國家利益下，藍白聯手強修憲法法庭開會門檻，造成法律失控、正義消失、台灣陷入空轉。

張人仰強調，這次人民作主所提出的四項公投案，是國家陷入憲政危機時，人民的緊急避難手段。所以他特別感謝立委王定宇，能在連署份數衝刺階段，挺身呼籲並廣設連署站，讓公民團體不致孤單奮戰。

王定宇表示，藍白聯手癱瘓憲法法庭，對憲政體制的危害「立即且明顯」，是全體國人皆置身其中的國家級災難。他特別感謝人民作主提出的公投連署，為當前台灣的憲政困境，提供了另一解決方案。

王定宇說，他感謝陳皇宇、李啓維議員、在地里長，已設連署點或將設連署點等友善店家們的熱情響應。他除責成服務處主任卓佩于，在十天內將連署點擴增為50處外，另外，服務處所製作的自然人憑證連署教學影像，也將廣傳於各社群媒體，讓連署網絡更加綿密，更為無遠弗屆。

