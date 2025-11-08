王定宇辦無人機操作體驗營 走進AI世代

立委王定宇八日舉辦無人機體驗活動，與孩童們同場體驗操作無人機的奧妙。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

立委王定宇與台南無人機協會合力舉辦「無人機操作體驗營」八日舉行，專家們透過原理、法規的講解、模擬器及無人機的實際操作，讓現場四百位小朋友與家長，一起沉浸在無人機的無限可能世界。

台南無人機協會理事長葉桂英表示，這次活動特別為對無人機有興趣的小朋友與初學者設計。活動內容除無人機法規、安全觀念、基本原理的解說外，更結合多樣專業訓練器材，讓親子們能安全且長時間地在科學量化工具等的協助下，完成無人機的初體驗，進一步讓參與者在涉入無人機領域時，培養出正確飛行觀念與風險意識 。

王定宇說，無人機已被廣泛應用在軍事、休閒、探索等領域，這次活動讓小朋友由淺入深的進入無人機世界，非常具有啟發性的意義，由於無人機應用的領據無遠弗屆，是ＡＩ世代最具代表性產物，他會繼續與協會合作，辦理更多場次，讓各年齡層的孩子探索無人機的無限可能，及早進入ＡＩ世界。