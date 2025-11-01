王定宇辦萬聖節活動 童樂
記者翁順利∕台南報導
立委王定宇、東區服務處副主任卓佩于合力推出的「萬聖節定宇叔叔佩于姊姊陪你一起來搞鬼」活動，一日下午在王定宇東區服務熱鬧登場，小朋友們的歡笑聲此起彼落洋溢在服務處廣埸各處。
卓佩于表示，孩童的笑容是城市進步的重要指標，這次的活動包括童趣小吃、臉部彩妝、變裝、機智闖關、互動秀等，好玩又有趣，期待這次的萬聖節活動，能成為小朋友們美好又難忘的童年回憶。
王定宇說，讓更多的孩童擁有笑容，才能堆壘出城市的進步與偉大。他很高興由服務處籌畫的這場萭聖節活動，能吸引來自各地的大朋友與小朋友到場，只要小孩喜歡，以後每年萬聖節活動，永遠不會中斷。
