王定宇遭爆與人妻有染！怒告葛斯齊「LINE對話P圖」誹謗 1原因吞敗訴

「知名狗仔」葛斯齊2024年爆料，指民進黨立委王定宇曾帶人妻與前總統蔡英文一起吃飯，並公開多張曖昧對話截圖。王定宇否認指控，稱葛斯齊「P圖造謠」，除提起180萬元民事求償外，也提告刑事妨害名譽。台北地檢署調查後認為，雖證人稱截圖為配合葛偽造，但葛曾向證人查證，難認具散布不實的主觀惡意，罪嫌不足，17日裁定不起訴。

葛斯齊曝光LINE對話爆料 王定宇怒告誹謗

2024年11月，葛斯齊在網路上發文並開直播，公開疑似王定宇與人妻的LINE對話截圖，內容包括王定宇詢問對方「要穿怎樣來見我，拍給我看」、「我想要妳」等曖昧訊息。王定宇隨即否認，稱其為不實指控，並質疑截圖照片遭惡意P圖。

葛斯齊見狀再度發文，貼出更多對話截圖，內容可見該名人妻曾婉拒王定宇邀約，並回應「怕影響你，影響整個黨」。葛斯齊更加碼爆料，這位人妻正是2021年曾到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻，引發外界密切關注與爭議。王定宇認為已嚴重貶損其人格，氣得控告葛斯齊加重誹謗。

女證人坦承：對話截圖是偽造的

檢察官調查時，葛斯齊辯稱，他在2024年7月18日與粉絲見面時，對方自稱與王定宇相熟，並提供2人對話紀錄。葛回想起王過去服務處遭潑漆事件後，開始比對對方提供的貼圖及臉書打卡時間，認為對話紀錄真實，遂公開爆料。

檢察官隨後傳喚提供LINE截圖的女子作證，她表示，葛1年前透過臉書與她成為好友，去年7月見面時曾問她是否認識王定宇，她便提供對話紀錄。不過她其實僅在公開場合見過王定宇，私下未曾接觸，也非LINE好友。她承認截圖是利用大陸軟體偽造，並表示當時因長期服用身心疾病藥物，為迎合葛斯齊的八卦報導才杜撰對話。

檢察官認定「罪嫌不足」 予以不起訴處分

該名女子還出示自2013年至今的精神疾病診斷證明，並說明截圖原始檔案及軟體已刪除，對話內容是在精神病發作時杜撰而成。檢察官依據其診斷證明及刪除事實，無法鑑定截圖真偽，採信其證詞，認為葛斯齊是基於信賴證人提供的對話紀錄而公開爆料，無證據顯示他明知不實並故意散布，罪嫌不足，予以不起訴處分。



