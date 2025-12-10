王定宇、管媽丈夫發聲支持卓揆不副署...許美華籲更多綠營政治人物出面表態：應開大門走大路，藍白不接受就倒閣！

近日行政院對藍白財劃法表示採「公布不執行」應對，引發外界質疑為何不利用不副署、不公布的職權，硬要冒違法疑慮；然而民進黨立委王定宇昨發文支持用「是否副署」對抗藍白濫權立法，人稱「管媽」的海委會主委管碧玲丈夫許陽明也在她個人臉書發出支持副署權的文章。對此，反紫光奇遊團成員許美華呼籲，執政黨有民意基礎的政治人物能有更多人勇於表態，一起來說服選民，行政權為何必須硬起來。她也說，支持直接不副署、不公告開大門走大路，如果藍白不接受就來依憲法倒閣，大家直球對決。

許美華表示，最近同溫層為了行政院長副不副署吵翻天，民進黨立委開始發聲了，傍晚台南立委王定宇發文，表態支持行政院長「不副署」，並說行政院要用合憲合法的方式保護自己的國家和人民，用憲法三十七條賦予的是否「副署」的權力去對抗藍白違法濫權的立法，這才是正道。



許美華指出，王定宇說如果立法院不接受，憲法同時也賦予立法院對行政院提出不信任投票的權力，意思指藍白若不服就提出不信任投票，來倒閣，賴清德總統就可以依憲法宣佈解散國會，重新改選。



許美華說，為了行政權到底該如何對抗藍白各種違憲違法濫權立法，王定宇應該是對這題第一個出聲的執政黨立委；另外，值得注意的是，執政黨內的重量級人物「管媽」管碧玲個人臉書，這兩天也連續發出支持行政院長「不副署」對抗藍白惡法的文章。



許美華表示，雖然管媽臉書有說明與管媽無涉，是由她先生民進黨資深黨員、前台南副市長許陽明撰文貼文，借管媽臉書發表，但出自管媽臉書，可能也是管媽理解同意的立場吧。



許美華呼籲，希望執政黨有民意基礎的政治人物，能有更多人勇於表態，大家一起來說服更多選民，台灣已面臨憲政體制危急存亡時刻，行政權為什麼必須硬起來。



許美華說，最近兩天傳出行政院對藍白修惡的財劃法，覺得「不副署、不公告」時機未到，傾向「副署、公告，聲請釋憲，但不執行」，引發許多激烈討論和法學辯證。她也直言：「我也發了好幾篇文，基本上我覺得如果法律公告卻不執行，會開啟許多疑慮和爭議，不如直接不副署、不公告開大門、走大路，如果藍白不接受就來依憲法倒閣，大家直球對決吧！」

(圖片來源：三立新聞網、許美華臉書)

