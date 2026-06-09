王宣貿拋新營匹茲堡 助產業升級

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新營糖廠串聯柳科三期智慧產業聚落，發揮區位優勢帶動溪北產業升級。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

根據五月底人口結算，年底的議員選舉，大新營區確定少一席。面對人口流失，議員王宣貿提出「新營匹茲堡」計畫，希望以新營糖廠轉型智慧機器人園區前哨站，再結合周邊產業聚落，希望重振大新營區。市長黃偉哲回應，串聯柳科三期智慧產業聚落，發揮即戰力，區位優勢將帶動溪北產業升級。

黃偉哲表示，因其屬乙種工業區，擁有穩固電力、供水等產業基礎、良好交通條件及生活機能，未來將結合沙崙智慧綠能科學城研發能量、六甲及柳營地區產業基礎及新營既有生活機能，逐步建構智慧產業聚落，帶動溪北整體發展。

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都發局表示，新營產業園區周邊土地利用規劃，交流道北側已規劃推動「北產業核心區２|１」為優先發展區域；東側列為「北產業核心區２|２」產業儲備用地，保留產業擴充彈性。

另外，新營都市計畫甲種工業區，現階段已屬產業用地，依都計法台南市施行細則相關規定開發運用，市府協助招商媒合及提供相關投資服務。市府強調，新營糖廠轉型為產業文化專用區、糖業文化專用區及保存區，保存糖業文資同時，與柳科三期形成產業分工與互補。

王宣貿以美國匹茲堡由傳統鋼鐵城市成功轉型為全球機器人產業重鎮的案例為例，呼籲市府加速產業用地規劃、整合上下游供應鏈，同步招商視覺系統、邊緣運算、自動化控制等相關業者進駐，形成完整產業聚落，並發展為展示、實證與教育基地。