王室形象重創！挪威王儲妃涉艾普斯坦醜聞 逾4成民眾喊廢

挪威王儲妃梅特瑪莉遭爆與艾普斯坦頻繁往來。（翻攝自挪威王室官網）

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）長子因涉嫌性侵等多項罪名受審，而她也被爆出與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）頻繁往來。母子接連爆出醜聞，令挪威王室形象嚴重受損，最新民調顯示，近半數挪威民眾認為梅特瑪莉（Mette-Marit）可能並不適任未來王后。

挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因涉性侵、家暴等多項罪名受審，他在庭審時情緒崩潰，供稱自從3歲起就生活在鎂光燈與騷擾中，巨大的壓力讓他長期依賴酒精、藥物與性來尋求認同，「大家都知道我是『媽咪』的兒子，這讓我產生極度的渴望與空虛」。

除長子的官司外，挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來也遭外界質疑。美國司法部公開的檔案顯示，梅特瑪莉（Mette-Marit）在2011至2014年間與艾普斯坦互動逾千次，輿論發酵後，她雖透過聲明道歉，承認當年判斷失誤，但仍無法平息民眾怒火。

據《每日雜誌報》調查，受到母子雙重醜聞影響，挪威王室支持率跌至61%，創下近年新低。《世道報》等三家主流媒體民調則顯示，約44%的受訪者認為梅特瑪莉（Mette-Marit）已不適任未來王后，而僅有33%的人表達支持。

政治編輯赫勒（Lars Helle）分析，對王室成員而言，「尊重與信任」是立足基礎，梅特瑪莉（Mette-Marit）的聲譽已遭嚴重損害，即便未來依法即位，也恐難獲得民眾認同，且隨著國王哈拉爾高齡88歲、健康狀況不佳，這場「繼承者危機」已成為挪威君主制面臨的重大挑戰。

