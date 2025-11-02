王室醜聞！安德魯王子被控泰國公費出差「召妓40人」 荒淫行徑全公開

國際中心／程正邦報導

英國安德魯王子因性醜聞被逐出皇室。（圖／翻攝自維基百科）

「4天40人」極樂之旅：公費出訪淪為荒淫假期

在近期被白金漢宮正式撤銷「王子」頭銜後，英國國王查爾斯三世的胞弟安德魯王子（Prince Andrew）再次捲入驚人醜聞。王室歷史學家兼傳記作者安德魯．勞尼（Andrew Lownie）近日爆料，安德魯王子在擔任英國貿易特使期間，曾嚴重濫用納稅人的公費，將公務行程變成私人「極樂之旅」。

勞尼在接受媒體採訪時揭露，安德魯王子在2001年一次前往泰國的公務出訪中，行徑極為荒淫。該次行程原本是應邀出席泰王的生日慶祝活動，安德魯堅持不住在大使館，而是選擇下榻五星級飯店。

據《紐約郵報》報導（New York Post），「安德魯在4天內召妓40人，這一切都是透過外交人員和其他人的協助完成的。」勞尼強調，此指控已獲得多方消息來源證實，包括一位泰國王室成員。

英王室爆遭滲透，安德魯王子「密友」疑為共諜。（資料照）

中年危機下的公費濫用：公務行程安排兩週私人假期

勞尼指出，這趟驚人的「召妓」事件，只是安德魯王子在2001年至2011年擔任英國貿易特使期間，多次濫用職權的冰山一角。勞尼直言：「2001年，41歲的安德魯正值中年危機，開始追求大量女性。他利用貿易特使的職責為藉口，用納稅人的錢出國。」

勞尼批評安德魯的行程安排，常常在公務之後加上「兩週的私人假期」，形同由英國納稅人為他的私人享樂買單。他指控安德魯「沒有道德底線」，將官方職務變成了滿足個人私慾的管道。

朱佛里（中）17歲時，被麥思維爾（右）安排認識安德魯王子（左），結果遭性侵。（圖／翻攝PoliticsForAlI推特）

英國政府被批「沉默共謀」：文件仍被封存

勞尼對此事件背後的英國政府及王室體制提出嚴厲批評。他指出，直到今日，英國政府檔案館仍將安德魯王子擔任貿易特使期間的所有相關文件封存，拒絕公開。

勞尼認為這是一種「圍繞安德魯的沉默共謀（a conspiracy of silence）」，要求王室必須正視這些濫用公費的指控，並公開相關資料，以維護王室聲譽及公眾信任。

安德魯王子被爆公費出差泰國4天，住高級飯店召妓40人。（資料照）

性醜聞陰影再擴大：捲入艾普斯坦案與朱佛莉指控

安德魯王子的形象早已因與已故美國「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而跌入谷底。在白金漢宮宣布撤銷其王室頭銜和頭銜後，這些新的荒淫指控無疑讓醜聞雪上加霜。

艾普斯坦性販運案的主控告者、已故的朱佛莉（Virginia Roberts Giuffre）生前與作家合著的回憶錄《Nobody's Girl》中，再次重申她於青少年時期（2001年，17歲）被迫與安德魯發生性關係的指控。書中描述，安德魯當時對她猜年齡的舉動和言談，讓她感到被物化，並認為安德魯「視性關係為天生權利」。

儘管安德魯王子一再否認所有針對他的不當行為指控，但多重醜聞的累積，已使這位王室成員在英國社會與國際上的名聲掃地，民眾對其行為的爭議和公費濫用問題的討論仍在持續發燒。

