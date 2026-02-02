王室震撼！挪威王儲妃捲艾普斯坦性醜聞 曾說「巴黎適合偷情」

美國已故富豪艾普斯坦性犯罪醜聞波及挪威王室，現年52歲的挪威王儲妃梅特瑪莉於2001年嫁給挪威王儲哈康，但司法部檔案顯示，她在婚後2011到2014年間，與艾普斯坦有大量電郵往來，關係密切。

艾普斯坦曾在信中提到自己偏好北歐斯堪地那維亞人，明顯對王儲妃示好；王儲妃則一度回覆「巴黎適合偷情」、「北歐人適合做妻子」等暗示語句，並稱讚艾普斯坦「非常有魅力」。

王儲妃於1月31日發布道歉聲明，坦承自己過去判斷錯誤，對與艾普斯坦的任何接觸深感後悔。挪威王室表示，王儲妃已在2014年中斷與艾普斯坦的信件往來。

此外，王儲妃長子柏格荷伊比涉嫌性侵及家暴等38項罪名，排定2月3日受審；若全數罪名成立，最高將面臨16年有期徒刑。王儲哈康已表示不會旁聽審判，挪威王室亦拒絕評論。

王儲妃長子柏格荷伊比涉嫌性侵及家暴等38項罪名。圖／美聯社、路透社

